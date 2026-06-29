¿Por qué no juega Takefusa Kubo en Brasil vs. Japón por los 16vos de final del Mundial 2026?

Japón busca dar la sorpresa este lunes frente a Brasil en el Estadio Houston, pero tendrá que hacerlo sin Takefusa Kubo.

Japón se enfrenta con Brasil este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Es un duelo que comienza a las 11:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Houston.

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Brasil es el favorito a avanzar a los octavos de final, pero Japón buscará dar la sorpresa en la Copa del Mundo. Sin embargo, el entrenador Hajime Moriyasu no podrá contar para este partido con Takefusa Kubo, uno de sus principales futbolistas.

La lesión de Takefusa Kubo

Takefusa Kubo sufrió un esguince en la rodilla izquierda en el debut de Japón frente a Países Bajos. El jugador de la Real Sociedad tuvo que ser sustituido en el minuto 75 luego de un choque producido con el futbolista Denzel Dumpfries.

Después de lo sucedido, Takefusa Kubo no pudo estar en los partidos frente a Túnez y ante Suecia en la Fase de Grupos. Y, en la previa al duelo ante Brasil, Hajime Moriyasu confirmó que una de las figuras del equipo no pudo recuperarse para estar presente.

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Takefusa Kubo aparece como suplente y podría ingresar en algún momento, aunque esto parece difícil. De esta manera, Japón tendrá que ir en busca de la hazaña sin uno de sus mejores jugadores. Recordemos que el conjunto nipón ya no puede contar con Kaoru Mitoma, Takumi Minamino y Yuto Nagatomo.

En síntesis