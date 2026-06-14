¿Por qué no juega Thomas Müller en Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

El histórico futbolista alemán se retiró de la selección tras la Eurocopa 2024 y se abrió la oportunidad para varios jugadores.

El debut de Alemania frente a Curazao por el Mundial 2026 dejó una pregunta entre muchos aficionados: ¿por qué Thomas Müller no forma parte del plantel cuando sí reapareció Manuel Neuer a sus 40 años y después de haber retirado de la Selección?

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La respuesta es sencilla. A diferencia del histórico arquero, que decidió regresar a la selección para disputar la Copa del Mundo, Müller mantuvo firme su decisión de retirarse del combinado nacional tras la Eurocopa 2024 y no volvió a ser convocado por el entrenador Julian Nagelsmann.

Por ese motivo, el atacante no integra la lista de Alemania para el Mundial y eso hace que no este disponible para el encuentro del día de hoy, que comenzará a las 11:00 horas de México y marcará el estreno de ambos equipos en el Grupo E del certamen.

¿Dónde está jugando Müller ahora?

A pesar de su ausencia en la selección, Müller sigue desarrollando su carrera profesional. Tras cerrar una etapa histórica en el Bayern Múnich, el delantero continúa en actividad y actualmente defiende los colores del Vancouver Whitecaps, equipo que compite en la MLS de Estados Unidos.

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Su trayectoria con el seleccionado europeo lo convirtió en uno de los futbolistas más importantes de las últimas décadas. Fue campeón del mundo en Brasil 2014 y protagonista de numerosos éxitos de una generación que marcó una época en el futbol internacional.

Por eso, aunque ya no forma parte del seleccionado, su nombre sigue siendo una referencia obligada cada vez que Alemania disputa una gran competición. Mientras Neuer tuvo un regreso inesperado, Müller optó por cerrar definitivamente su etapa.

En sintesis

Thomas Müller no juega el Mundial porque mantuvo firme su retiro de la selección alemana.

no juega el Mundial porque mantuvo firme su retiro de la selección alemana. El delantero Thomas Müller actualmente juega para el club Vancouver Whitecaps de la MLS.

actualmente juega para el club Vancouver Whitecaps de la MLS. El partido de Alemania frente a Curazao por el Grupo E inicia a las 11:00 de la CDMX