¿Por qué Manuel Neuer ataja en el Mundial 2026 vs. Curazao si se había retirado de Alemania?

El histórico arquero alemán será titular en el debut de su país en el Mundial 2026 ante Curazao.

La actividad del Mundial 2026 continúa este domingo y uno de los encuentros más esperados de la jornada tendrá como protagonista a Alemania, que debutará frente a Curazao desde las 11:00 horas de México por la primera jornada del Grupo E.

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En la previa del encuentro, una de las situaciones que más llamó la atención fue la presencia de Manuel Neuer en el equipo titular. El histórico arquero alemán había anunciado su retiro de la selección tras la Eurocopa, por lo que muchos aficionados se sorprendieron al verlo nuevamente bajo los tres palos.

La explicación está relacionada con una decisión excepcional tomada por el cuerpo técnico encabezado por Julian Nagelsmann. Ante la necesidad de contar con experiencia en una competición tan exigente como la Copa del Mundo, el entrenador convenció al guardameta de regresar para disputar el torneo.

A sus 40 años, Neuer sigue siendo considerado uno de los referentes más importantes del futbol alemán y una voz de peso dentro del vestidor. Por lo tanto, el portero que pertenece Bayern Múnich jugará una vez más el Mundial con su país.

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La formación titular de Alemania ante Curazao

Manuel Neuer

Jonathan Tah (C)

Joshua Kimmich

Nico Schlotterbeck

Nathaniel Brown

Aleksandar Pavlovic

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Leroy Sané

Felix Nmecha

Kai Havertz

En sintesis