Por qué no juega Thomas Partey en Ghana vs. Panamá

Una de las figuras de las "Estrellas Negras" no será parte del debut de Ghana bs Panamá en el Mundial.

Los buenos resultados para la Selección de Ghana llegaron cuando contaban con Thomas Partney en el centro del campo, sin embargo, para este debut de su equipo en el Mundial 2026 ante Panamá no podrán contar con él pese a no tener un tema de lesión que le impida estar en el terreno de juego, sino más bien un caso extra cancha.

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¿Por qué no jugará Thomas Partney pese a estar concentrado con Ghana?

Y es que el partido de hoy ante Panamá tendrán que jugarlo en Canadá, específicamente en el Estadio Dallas. En esta caso, Thomas mintió en su solicitud de visado y se le negó la entrada al país por lo menos mientras la escuadra siga jugando en este territorio. Sólo en caso de salir, tendrá la oportunidad de jugar con su selección.

El centrocampista habría respondido “no” ante el cuestionamiento de ser acusado en alguna ocasión por un delito penal en cualquier país. Ante ello, cabe recordar que en Reino Unido ha sido acusado de cinco cargos por violación y uno más de agresión sexual hace apenas un año (julio de 2025), por lo que fue condenado enérgicamente por las autoridades de este país.

¿Cómo va su caso?

Aunque en septiembre del 2025 se le declaró inocente, en febrero se le aumentaron dos cargos más por violación que en abril terminaron por descartarse también. Pero ante esta situación, su respuesta evitó que fuera considerado para la escuadra y hasta terminó sin trabajo en el Villarreal porque no renovarán su contrato.

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¿Qué partidos del Mundial podrá jugar?

Ante Inglaterra el duelo se jugará en Boston, Estados Unidos, por lo que ahí no tendría problema con su ingreso al país, pese a las acusaciones. También podría ser considerado ante Croacia en su último juego de la fase de grupos debido a que juegan en Filadelfia. Es por ello que el debut será el único partido que se perderá.

En síntesis