¿Por qué no juega Wataru Endo en Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

Una de las grandes figuras del seleccionado asiático es baja para el partido ante Países Bajos y todo el Mundial.

Desde las 14:00 horas de la Ciudad de México, Países Bajos y Japón protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto europeo parte como favorito por la jerarquía de su plantel, aunque los asiáticos intentarán volver a demostrar que pueden competir de igual a igual contra cualquier potencia.

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A lo largo de los últimos mundiales, Japón se convirtió en una selección capaz de dar grandes sorpresas y ahora buscará repetir esa historia en una zona que promete ser muy exigente desde el comienzo.

Sin embargo, el seleccionado japonés afrontará este compromiso con una baja muy importante. Se trata de Wataru Endo, jugador de 33 años y uno de los referentes del equipo que ha sido pieza clave en el mediocampo durante los últimos años.

El futbolista no logró recuperarse a tiempo de una cirugía en su pie izquierdo y quedó descartado para toda la Copa del Mundo. La noticia fue confirmada por el Liverpool, club dueño de su pase, que además informó una decisión que sorprendió a los aficionados japoneses.

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“Wataru Endo se ha retirado de la selección de Japón para la Copa del Mundo debido a una lesión y ha anunciado su retiro del futbol internacional. Mantén la cabeza alta, Wata”, publicó la institución inglesa hace unos días atrás en sus redes sociales.

El reemplazo de Endo en el Mundial 2026

Tras confirmarse la ausencia de Wataru Endo, la federación japonesa decidió convocar a Shuto Machino para ocupar su lugar en la lista definitiva del torneo internacional.

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El delantero, de 26 años, milita actualmente en el Borussia Mönchengladbach de Alemania y tendrá una oportunidad inesperada de representar a su país en la máxima cita del fútbol mundial. Machino había quedado fuera de la convocatoria inicial, pero la lesión de Endo le abrió las puertas del torneo.

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