Por qué no juega Xherdan Shaqiri en Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026

Suiza busca su primera victoria en el Mundial 2026 frente a Qatar. El referente Xherdan Shaqiri no está presente.

Suiza debuta este sábado 13 de junio en el Mundial 2026 en el partido contra Qatar por la primera fecha del Grupo B. El encuentro comienza a las 13:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Levi’s ubicado en California.

Publicidad

El equipo europeo es claramente el favorito para llevarse el triunfo frente a Qatar en el primer partido de este sábado en la Copa del Mundo. Suiza tiene aspiraciones de terminar líder del Grupo B pese a no contar más con un futbolista del calibre de Xherdan Shaqiri.

El motivo de la ausencia de Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri ha sido uno de los referentes en la última década y un poco más de Suiza. Sin embargo, el futbolista decidió retirarse de su selección nacional después de la Eurocopa 2024, torneo en el que el equipo quedó eliminado en cuartos de final contra Inglaterra.

Xherdan Shaqiri tiene 34 años actualmente, por lo que por edad podría formar parte del plantel sin problemas y aportar lo suyo. No obstante, el extremo ya hace dos años que no disputa partidos con Suiza.

Publicidad

El jugador está en el Basilea de su país desde agosto de 2024 y en la pasada temporada convirtió 16 goles y dio 13 asistencias en 47 partidos disputados. Xherdan Shaqiri participó de cuatro ediciones del Mundial y es el tercer jugador con más encuentros en la historia de Suiza con 125 juegos.

En síntesis