¿Juega Granit Xhaka? Las alineaciones de Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026

Qatar y Suiza se enfrentan en el primer partido que se disputa este sábado 13 de junio por el Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones se lleva a cabo en el Estadio Levi’s, ubicado California, y comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).
Por el lado de Qatar, el conjunto asiático participa de su segunda Copa del Mundo en la historia. Luego de quedar eliminado en la Fase de Grupos como anfitrión en su debut en 2022, el equipo de Julen Lopetegui busca dar la sorpresa ante Suiza.
Por su parte, la selección europea se quedó en los octavos de final en las últimas tres ediciones. Suiza clasificó al Mundial tras terminar 1° en una zona con Kosovo, Eslovenia y Suecia. El equipo de Murat Yakin aspira a terminar como líder del Grupo B que comparte además con Canadá y Bosnia.
La probable alineación de Qatar
- Mahmud Abunada
- Ayoub Al-Oui
- Pedro Miguel
- Boualem Khoukhi
- Homam Ahmed
- Ahmed Fathy
- Jassem Gaber
- Karim Boudiaf
- Edmilson Junior
- Almoez Ali
- Akram Afif
La probable alineación de Suiza
- Gregor Kobel
- Silvan Widmer
- Manuel Akanji
- Nico Elvedi
- Ricardo Rodriguez
- Remo Freuler
- Granit Xhaka
- Michel Aebischer
- Fabian Rieder
- Dan Ndoye
- Breel Embolo