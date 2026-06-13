¿Juega Granit Xhaka? Las alineaciones de Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026

Qatar y Suiza se enfrentan este sábado en el Estadio Levi's, ubicado en California. Los titulares de ambos equipos.

Qatar y Suiza se enfrentan en el primer partido que se disputa este sábado 13 de junio por el Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones se lleva a cabo en el Estadio Levi’s, ubicado California, y comienza a partir de las 13:00hs (CDMX).

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Por el lado de Qatar, el conjunto asiático participa de su segunda Copa del Mundo en la historia. Luego de quedar eliminado en la Fase de Grupos como anfitrión en su debut en 2022, el equipo de Julen Lopetegui busca dar la sorpresa ante Suiza.

Por su parte, la selección europea se quedó en los octavos de final en las últimas tres ediciones. Suiza clasificó al Mundial tras terminar 1° en una zona con Kosovo, Eslovenia y Suecia. El equipo de Murat Yakin aspira a terminar como líder del Grupo B que comparte además con Canadá y Bosnia.

La probable alineación de Qatar

Mahmud Abunada

Ayoub Al-Oui

Pedro Miguel

Boualem Khoukhi

Homam Ahmed

Ahmed Fathy

Jassem Gaber

Karim Boudiaf

Edmilson Junior

Almoez Ali

Akram Afif

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La probable alineación de Suiza