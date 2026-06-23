El juego de hoy no tendrá transmisión gratuita y aquí te contamos el motivo y por dónde sí seguir el partido.

Panamá y Croacia serán los animadores de un trascendental “duelo de necesitados”, en lo que será la continuidad de la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. Los dos equipos tropezaron en el debut y ahora están urgidos de un triunfo que les permita acomodarse y aspirar a la clasificación a dieciseisavos de final.

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¿Cómo llegan Panamá y Croacia al partido por el Mundial 2026?

La ‘Marea Roja’ arriba a este compromiso ubicada en la 3° posición del Grupo L de la Copa del Mundo, todavía sin unidades. En su presentación en el torneo, el equipo de Thomas Christiansen cayó por 1-0 ante sus pares de Ghana.

La ‘Vatreni’, por su parte, se encuentra colocada en el 4° puesto del Grupo L de esta cita mundialista, aún sin puntos. En su estreno oficial en la competencia, el conjunto comandado por Zlatko Dalic perdió por 4-2 con Inglaterra.

Bajo estas circunstancias, en el enfrentamiento de esta tarde, si hay un perdedor el mismo quedará eliminado del Mundial 2026. Por el criterio del “desempate olímpico”, si sufres derrotas en tus dos primeros juegos, el escenario te deja fuera de todo. Por ello, la importancia de este partido.

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Panamá sueña con el batacazo ante Croacia [Foto: Getty]

¿Por qué Panamá vs. Croacia no va por TV abierta en México?

El juego entre los ‘Canaleros’ y los ‘Kockasti’ no se podrá seguir por televisión abierta en suelo nacional, pues ninguno de los canales gratuitos pasará el encuentro. Ninguna señal de esa grilla tiene los derechos de transmisión de este cruce entre centroamericanos y europeos.

En el territorio mexicano, el compromiso internacional se podrá sintonizar en vivo únicamente a través del “Pase Mundial” de ViX Premium. La plataforma de paga ofrece un servicio adicional que transmite los 104 partidos del Mundial 2026, entre ellos, este juego entre Panamá y Croacia.

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¿Dónde ver EN VIVO Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026?

Estos son todos los canales y plataformas que transmitirán en directo el encuentro del Grupo L de la Copa del Mundo:

Argentina: TyC Sports, DSports, DGo, TyC Sports Play, Paramount+ y Flow Sports.

Bolivia: TigoSports y Entel TV.

Brasil: SporTV, Globo, GloboPlay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y CazeTV.

Chile: DSports, DGo, Paramount+ y Chilevision.

Colombia: DSports, DGo y Paramount+.

Costa Rica: FOX+.

El Salvador: TigoSports y FOX.

España: DAZN y Movistar+.

Estados Unidos: FOX, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y SiriusXM FC.

Guatemala: TigoSports, FOX, TeleOnce y Chapin TV.

Honduras: TigoSports, FOX y Canal 5.

Jamaica: Bluu, Television y RushSports.

México: ViX Premium (Pase Mundial).

Nicaragua: RTigoSports.

Panamá: RPC, TVN Panama, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, Telemetro y FOX.

Paraguay: Unicanal.

Perú: DSports, DGo y Paramount+.

Puerto Rico: Telemundo y NAICOM.

República Dominicana: Pio Deportes.

Uruguay: AUF TV, DSports, DGo y Paramount+.

Venezuela: DSports, DGo e Inter.

Cuándo y a qué hora juegan Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026:

El duelo entre las selecciones de CONCACAF y UEFA se disputará HOY martes 23 de junio, a partir de las 17.00 horas del Centro de México (18.00 hora Panamá y 19.00 hora local). El juego del Grupo L ocupará la franja horaria del tercer turno de partidos del día de la fecha en la Copa del Mundo.

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Dónde y en qué estadio juegan Panamá vs. Croacia por el Mundial 2026:

El BMO Field de Canadá (llamado “Estadio Toronto” en este torneo) será el anfitrión del compromiso entre la ‘Marea Roja’ y la ‘Vatreni’ este martes. Inaugurado en 2007, el edificio cuenta con una capacidad de hasta 43.036 espectadores. Será el cuarto partido que se juegue en este recinto durante esta Copa Mundial de la FIFA: Panamá ya jugó aquí en su debut.