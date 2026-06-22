Quién es Amin Mohamed Omar, el árbitro de Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

Argentina y Austria se disputan el liderazgo del Grupo J de la Copa del Mundo 2026 y un árbitro egipcio pitará por el orden en el partido.

Argentina y Austria se enfrentan hoy, lunes 22 de junio de 2026, por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El partido se jugará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el AT&T Stadium de Arlington, con un detalle que no pasa desapercibido: Amin Mohamed Omar fue designado como árbitro principal del encuentro. Los dos llegan con tres puntos y con el deseo de anticipar su clasificación de ronda antes de disputar la siguiente fecha.

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El perfil de Amin Mohamed Omar, árbitro designado por FIFA

Amin Mohamed Omar dirigirá el cruce de la segunda fecha del Grupo J entre Argentina y Austria. Egipcio de 40 años, con gafete internacional desde 2017 y con un partido en este Mundial 2026 ya dirigido: arbitró la victoria 2-1 de Corea del Sur sobre República Checa en Guadalajara, México, cumpliendo una labor más que correcta y sin protagonizar ningún tipo de polémica por sus decisiones.

En lo que respecta a su persona, el silbante es reconocido por ser hijo de Mohamed Omar, exdelantero de Ismaily SC hasta mediados de los años 80. Pero sus pergaminos dentro del arbitraje permiten que solamente se lo pueda juzgar por lo hecho impartiendo justicia en este deporte. De hecho, ya tiene en su espalda haber dirigido en Copa Africana de Naciones 2019, 2021 y 2023.

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Los números de Amin Mohamed Omar como árbitro

269 partidos dirigidos

980 tarjetas amarillas mostradas

25 tarjetas rojas sacadas

La terna arbitral completa de Argentina vs. Austria

Árbitro principal: Amin Mohamed (Egipto)

Amin Mohamed (Egipto) Asistente 1: Mahmoud Abouelregal (Egipto)

Mahmoud Abouelregal (Egipto) Asistente 2: Ahmed Hossam Taha (Egipto)

Ahmed Hossam Taha (Egipto) Cuarto árbitro: Alejandro Hernández (España)

Alejandro Hernández (España) Quinto árbitro: Diego Sánchez (España)

Diego Sánchez (España) VAR: Khamis Al Marri (Qatar)

Khamis Al Marri (Qatar) AVAR: Mahmoud Ashour (Egipto)

Mahmoud Ashour (Egipto) SVAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)

En síntesis

Amin Mohamed Omar será el árbitro del Argentina vs Austria por el Mundial 2026.

será el árbitro del Argentina vs Austria por el Mundial 2026. 22 de junio de 2026 juegan Argentina y Austria en el AT&T Stadium.

juegan Argentina y Austria en el AT&T Stadium. 269 partidos dirigió el árbitro egipcio, mostrando 980 tarjetas amarillas y 25 rojas.