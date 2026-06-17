En el último día correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, Portugal será uno de los protagonistas estelares. Con Cristiano Ronaldo como emblema, los todavía dirigidos por Roberto Martínez se enfrentarán a la República Democrática del Congo HOY miércoles 17 de junio en Houston.
Los lusos comparten la misma zona con Colombia y Uzbekistán, por eso saben que sumar una victoria en el debut ante los africanos será una tranquilidad para afrontar el resto del desarrollo del Grupo K. No quieren que les suceda lo que pasó con España, que se enfrentó a Cabo Verde y no salió del 0-0.
Cristiano Ronaldo llega bien desde lo físico: debutará ante Congo (Getty Images)
Por su parte, la República Democrática del Congo vuelve a participar de este torneo después de su participación en 1974 bajo el nombre de Zaire. Obtuvieron su boleto a través del repechaje internacional, derrotando 1-0 a Jamaica en el Estadio Akron de Guadalajara, gracias a un gol del defensa Axel Tuanzebe.
Dónde ver EN VIVO Portugal vs. RD Congo según tu país
- México: ViX Premium
- Costa Rica: Fox+
- Honduras: Tigo Sports y FOX Honduras
- Guatemala: Tigo Sports
- Panamá: RPC, TV Max, Medcom GO, Tigo Sports, FOX Panamá
- El Salvador: Tigo Sports
- República Dominicana: Pio Deportes
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+
- Paraguay: GEN y Trece
- Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
- Chile: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO e Inter
En síntesis
- Cristiano Ronaldo debuta ante RD Congo el 17 de junio en Houston.
- Grupo K lo integran Portugal, RD Congo, Colombia y Uzbekistán.
- RD Congo regresa al Mundial tras su participación en 1974 como Zaire.