Con Cristiano Ronaldo como titular, Portugal enfrenta a RD Congo en Houston. En México no será televisado gratis y solo hay una opción.

En el último día correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, Portugal será uno de los protagonistas estelares. Con Cristiano Ronaldo como emblema, los todavía dirigidos por Roberto Martínez se enfrentarán a la República Democrática del Congo HOY miércoles 17 de junio en Houston.

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Los lusos comparten la misma zona con Colombia y Uzbekistán, por eso saben que sumar una victoria en el debut ante los africanos será una tranquilidad para afrontar el resto del desarrollo del Grupo K. No quieren que les suceda lo que pasó con España, que se enfrentó a Cabo Verde y no salió del 0-0.

Cristiano Ronaldo llega bien desde lo físico: debutará ante Congo (Getty Images)

Por su parte, la República Democrática del Congo vuelve a participar de este torneo después de su participación en 1974 bajo el nombre de Zaire. Obtuvieron su boleto a través del repechaje internacional, derrotando 1-0 a Jamaica en el Estadio Akron de Guadalajara, gracias a un gol del defensa Axel Tuanzebe.

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Dónde ver EN VIVO Portugal vs. RD Congo según tu país

México: ViX Premium

Costa Rica: Fox+

Honduras: Tigo Sports y FOX Honduras

Guatemala: Tigo Sports

Panamá: RPC, TV Max, Medcom GO, Tigo Sports, FOX Panamá

El Salvador: Tigo Sports

República Dominicana: Pio Deportes

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+

Paraguay: GEN y Trece

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV

Chile: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports, DGO e Inter

En síntesis