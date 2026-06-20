¿Por qué Túnez vs. Japón por el Mundial 2026 será un partido histórico en la Copa del Mundo?

Las Águilas de Cartago y los Samuráis Azules se enfrentan por una nueva jornada del certamen internacional en Norteamérica.

Por la Jornada 2 del Grupo F del Mundial 2026, Túnez y Japon se miden este sábado 20 de junio desde las 22:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe. Ambos conjuntos buscarán su primera victoria en el certamen internacional.

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Pese a que la actividad del certamen internacional no para, existe un detalle del partido que cerrará la jornada sabatina que no pasará desapercibido. Y es que este duelo entre africanos y asiáticos será ni más ni menos que el N° 1000 del certamen.

History beckons.



The 1,000th @FIFAWorldCup match takes place today in Monterrey! 🙌 pic.twitter.com/UpWA2dcBY2 — FIFA (@FIFAcom) June 20, 2026

Incluso la FIFA ya se ha hecho eco de este hito de la historia del torneo en sus redes sociales. En la cuenta oficial del ente madre del futbol mundial de ‘X’, ex Twitter, se realizó un posteo haciendo alusión a esta estadística con el siguiente texto: “La historia llama. ¡El partido número 1.000 de la @FIFAWorldCup se disputará hoy en Monterrey!“.

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De esta manera, quienes observen este juego serán testigos de algo que no es muy frecuente en la historia del torneo que es ver un cotejo que completa una centena, pero en este caso en particular es aún más especial por ser el encuentro que llegue a 1000. Y con el aliciente que será en México, en la casa de Rayados.

¿Qué partidos son considerados centenas mundialistas en la historia del torneo?

Partido 100: Austria 3-1 Uruguay (Suiza 1954)

Partido 200: Inglaterra 4-2 Alemania Federal (Inglaterra 1966)

Partido 300: Italia 1-0 Austria / Alemania Federal 2-2 Países Bajos (Argentina 1978)

Partido 400: Argentina 1-0 Uruguay (México 1986)

Partido 500: Argentina 0-2 Bulgaria / Grecia 0-2 Nigeria (Estados Unidos 1994)

Partido 600: Francia 0-0 Uruguay (Corea-Japón 2002)

Partido 700: España 1-3 Francia (Alemania 2006)

Partido 800: Alemania 2-2 Ghana (Brasil 2014)

Partido 900: Francia 4-2 Croacia (Rusia 2018)

Partido 1000: Túnez vs. Japón (México/EE.UU./Canadá 2026)

En síntesis

Túnez vs. Japón será el partido número 1000 en la historia de los Mundiales.

será el partido número 1000 en la historia de los Mundiales. Estadio BBVA de Guadalupe albergará el histórico encuentro este sábado 20 de junio.

albergará el histórico encuentro este sábado 20 de junio. Jornada 2 del Grupo F del Mundial 2026 es el marco de este juego.