México sí tiene argumentos reales para ilusionarse, pero hoy la proyección más prudente lo deja más cerca de ser un caballo negro que el máximo favorito al título.

México está en los octavos de final del Mundial 2026 y este domingo juega contra Inglaterra en el Estadio Azteca. El Tri busca llegar a los cuartos de final de la Copa del Mundo después de 40 años y para eso deberá eliminar a una potencia europea.

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El equipo de Javier Aguirre viene de ganarle por 2-0 a Ecuador en lo que fue un gran partido de la Selección Mexicana. Por este motivo en Bolavip le consultamos a la Inteligencia Artificial las posibilidades que tiene el Tri de coronarse por primera vez en su historia.

Los 3 fundamentos de la IA para creer en México

Forma reciente que sí sostiene la ilusión: México no llega a esta conversación por puro entusiasmo. En su preparación reciente suma 4 partidos, 4 victorias, 8 goles a favor y 0 en contra , con triunfos ante Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0), República Checa (3-0) y Ecuador (2-0) . A eso se le agregan señales previas igual de útiles: goleó 5-1 a Serbia , venció 1-0 a Australia y 2-0 a Ghana , además de empatar con Bélgica (1-1) y Portugal (0-0) . Sí hay una base competitiva real , no una candidatura improvisada.

México no llega a esta conversación por puro entusiasmo. En su preparación reciente suma , con triunfos ante . A eso se le agregan señales previas igual de útiles: goleó , venció y , además de empatar con y . , no una candidatura improvisada. Solidez y contexto para llegar lejos: el dato más fuerte del Tri no es solo que ganó sus cuatro partidos recientes, sino que no recibió un solo gol . Ese tramo también dejó 50 tiros, 17 a portería y 5.204 goles esperados (xG) , números que hablan de un equipo ordenado, eficaz y bastante estable en ambos sectores del campo. Sumado a la condición de coanfitrión, México tiene un contexto favorable para pensar en varias rondas serias dentro de un torneo largo. El formato de 48 selecciones amplía el recorrido posible, y ahí el Tri sí parece tener herramientas para superar fases sin necesitar una superioridad aplastante.

el dato más fuerte del Tri no es solo que ganó sus cuatro partidos recientes, sino que . Ese tramo también dejó , números que hablan de un equipo ordenado, eficaz y bastante estable en ambos sectores del campo. Sumado a la condición de coanfitrión, México tiene un contexto favorable para pensar en varias rondas serias dentro de un torneo largo. El formato de 48 selecciones amplía el recorrido posible, y ahí el Tri sí parece tener herramientas para superar fases sin necesitar una superioridad aplastante. La distancia con los favoritos reales sigue ahí: aquí está el freno necesario. Los modelos más fuertes no colocan a México en la cima de la carrera. Ya en fase de eliminación directa, Opta pone a Francia como favorita con un 18.7%, por delante de Argentina con un 16.3% y España con un 13.5%. Además, la comparación reciente con potencias como Francia, Argentina, Brasil y España muestra algo importante: varias de esas selecciones también llegan muy fuertes y, en algunos casos, con mayor contundencia. Por eso, aunque México ilusiona, no luce hoy como favorito principal, sino como un candidato secundario con capacidad real de incomodar a cualquiera.

México juega ante Inglaterra en los octavos de final (Getty Images)

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¿Qué dice la IA sobre las posibilidades de México en el Mundial 2026?

“México tiene posibilidades reales de llegar lejos, pero hoy luce más como un caballo negro que como favorito al título”.

El dato que mejor ordena la conversación es otro: Opta proyectó un 28.3% de probabilidad de que México llegue a cuartos de final una vez definido el cuadro de eliminación directa.

La supercomputadora de Opta simuló 25,000 veces el resto del torneo para construir sus probabilidades de avance y de título. La simulación coloca a México con opciones de avanzar, pero por detrás de selecciones como Francia, Argentina y España.

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Entonces, de acuerdo a la Inteligencia Artificial, México puede ser tomado muy en serio en este certamen pero hoy aparece más como un aspirante de segundo escalón por detrás de las principales potencias.

En síntesis