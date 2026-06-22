Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Noruega vs. Senegal según la IA

Los Vikingos y los Leones de Teranga se enfrentan por una nueva jornada del certamen internacional y la Inteligencia Artificial predijo el resultado.

Noruega vs. Senegal se juega HOY lunes 22 de junio de 2026, a las 18:00 (CDMX), en el MetLife Stadium, por la Fase de Grupos del Mundial 2026. Desde la apertura, la lectura es clara: Bolavip recurrió a la inteligencia artificial para buscar una proyección del partido y la balanza se inclina hacia la Noruega de Erling Haaland, aunque con una ventaja moderada.

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La situación previa del grupo también empuja esa lectura. Los europeosllegan como líderes con 3 puntos después de golear 4-1 a Irak en su debut, mientras los africanos aparecen terceros con 0 puntos tras caer 3-1 ante Francia. Ese contexto deja urgencias distintas para ambos en la segunda fecha de la competición.

El equipo noruego trae señales algo más firmes en sus últimos partidos. Antes del estreno mundialista había empatado con Marruecos, vencido a Suecia y empatado con Suiza, una secuencia que sostiene su favoritismo sin convertirlo en un dominador absoluto. Los senegaleses, del otro lado, venían de empatar con Arabia Saudita, perder con Estados Unidos y antes ganarle a Gambia y a Perú, con un recorrido más irregular pero todavía competitivo.

Ambos seleccionados llegan con cinco días completos de descanso, así que no hay una diferencia marcada en ese punto. Lo que sí aparece en el ambiente es la tensión del contexto: Pape Thiaw, DT de Senegal, definió este duelo como “una final”, mientras que del lado europeo hubo quejas por el estado del césped del MetLife Stadium, un detalle que acompaña la idea de un partido apretado.

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Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Noruega sobre Senegal

Mejor arranque en el Grupo I: Noruega abrió su Mundial con un 4-1 sobre Irak y llega a esta segunda fecha como primera del grupo con 3 puntos. Senegal, en cambio, perdió 3-1 con Francia y quedó obligada a reaccionar de inmediato. En la previa, ese arranque inclina la balanza hacia el lado europeo.

abrió su Mundial con un 4-1 sobre Irak y llega a esta segunda fecha como primera del grupo con 3 puntos. Senegal, en cambio, perdió 3-1 con Francia y quedó obligada a reaccionar de inmediato. En la previa, ese arranque inclina la balanza hacia el lado europeo. Señales ofensivas más fuertes del lado noruego: el nombre que empuja el pronóstico es Erling Haaland, autor de un doblete ante Irak en el debut. A eso se suma Alexander Sorloth como otro foco de peso en ataque. Del otro lado, Sadio Mané y Nicolas Jackson sostienen una amenaza real, así que no se trata de una lectura de dominio total, pero sí de un frente ofensivo noruego que hoy luce más respaldado.

el nombre que empuja el pronóstico es Erling Haaland, autor de un doblete ante Irak en el debut. A eso se suma Alexander Sorloth como otro foco de peso en ataque. Del otro lado, Sadio Mané y Nicolas Jackson sostienen una amenaza real, así que no se trata de una lectura de dominio total, pero sí de un frente ofensivo noruego que hoy luce más respaldado. Partido cerrado, pero inclinado a Noruega: el análisis no apunta a una goleada, sino a una ventaja corta. Senegal llega bajo presión y con sentido de urgencia, al punto de que Pape Thiaw habló de una “final”. Además, tras la derrota ante Francia reforzó su preparación con la incorporación de El Hadj Abdoulaye Seck al área de análisis de video. Mory Diaw también dejó claro que el plan senegalés no pasa solo por frenar a Haaland, porque el equipo ya estudió la forma de jugar de Noruega. Eso no cambia al favorito, pero sí ayuda a imaginar un duelo disputado hasta el final.

¿Qué dijo la IA sobre Noruega vs. Senegal en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Noruega 2-1 Senegal”

La proyección es concreta: se espera un partido competitivo, de margen corto, con Noruega mejor posicionada por su arranque en el grupo y por su mayor peso ofensivo reciente. Eso no significa que Senegal llegue sin respuesta. La selección africana está obligada a sumar, juega con presión alta y tiene nombres para hacer daño. Por eso, el escenario del 2-1 también contempla un partido en el que ofrece resistencia y encuentra al menos un gol, aunque la ventaja principal siga del lado noruego.