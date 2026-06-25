Países Bajos vs. Marruecos por el Mundial 2026: fecha, hora y sede de los 16avos de Final

Se confirmó un nuevo duelo de la primera instancia de 'mata-mata' y esto es todo lo que tienes que saber del encuentro.

¡Nuevo cruce confirmado! Tras el cierre del Grupo F, Países Bajos confirmó su liderato y enfrentará a Marruecos protagonizarán un ‘mata-mata’ de alto vuelo. Europeos y africanos se verán las caras en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026, y todos quieren saber cuándo y dónde se jugará este encuentro.

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¿Cómo clasificaron Países Bajos y Marruecos a 16avos de Final del Mundial 2026?

La Naranja Mecánica sacó pasaje a esta ronda por haber finalizado en la 1° posición del Grupo F, con 7 puntos, producto de dos triunfos y un empate. Primero empató 2-2 ante Japón, luego goleó 5-1 a Suecia y cerró la zona venciendo 3-1 a Túnez. Los goles a favor lo beneficiaron para relegar a los asiáticos al segundo lugar.

Por su parte, los Leones del Atlas obtuvieron su boleto a este juego por haber terminado en el 2° puesto del Grupo C, con 7 unidades, tras cosechar dos victorias y un empate. Primero empató 1-1 con Brasil, después venció 1-0 a Escocia y venció 4-2 a Haití. Al revés de los neerlandeses, finalizó con los mismos puntos que la Canarinha, pero la diferencia de gol lo perjudicó y terminó escolta en la zona.

¿Cuándo juegan Países Bajos vs. Marruecos por 16avos de Final del Mundial 2026?

El duelo entre los equipos de Ronald Koeman y Mohamed Ouhabi se disputará el próximo lunes 29 de junio, en el que será el “partido 75” de esta Copa del Mundo. El compromiso de dieciseisavos de final fue programado por FIFA para dar comienzo a partir de las 19.00 horas (Ciudad de México).

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¿Dónde juegan Países Bajos vs. Marruecos por 16avos de Final del Mundial 2026?

El cruce entre europeos y africanos se llevará a cabo en el Estadio BBVA, más conocido como “Estadio Monterrey” durante esta Copa del Mundo. Inaugurado en el año 2015, es uno de los más imponentes de México por su estética. Cuenta con una capacidad para 51.243 espectadores, esperando boletos agotados para este compromiso por la calidad de las plantillas.

Por el momento, el enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos es una de las cuatro llaves armadas. Las otras son Sudáfrica vs. Canadá, Brasil vs. Japón y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina.