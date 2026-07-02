Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Portugal vs. Croacia por los 16vos de final según la IA

Los lusos buscan la tan ansiada clasificación que les permita ilusionarse con un título histórico y la Inteligencia Artificial está de su lado.

Portugal vs. Croacia está confirmado para este jueves 2 de julio de 2026, a las 17:00 (CDMX) en el Toronto Stadium, por los 16avos de Final del Mundial 2026. Es un cruce de eliminación directa y el que pierda se va a casa.

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El tono de la previa también va por ahí. Roberto Martínez avisó que para su selección “empieza un segundo Mundial”, mientras Zlatko Dalić definió el partido como una “batalla” y reconoció que Portugal es de los rivales más fuertes que Croacia podía encontrarse en esta fase.

En resultados recientes, Portugal llega un poco mejor parado. El equipo luso suma 3 victorias y 2 empates en sus últimos cinco partidos, con un paso reciente en el torneo de 0-0 ante Colombia, 5-0 sobre Uzbekistán y 1-1 frente a RD Congo. Croacia, en cambio, trae 3 victorias y 2 derrotas, después de vencer 2-1 a Ghana, 1-0 a Panamá y caer 4-2 ante Inglaterra en este Mundial.

También hay un detalle que empareja el contexto: ambos seleccionados tuvieron 4 días completos de descanso antes de este cruce. Ante ese escenario, la lectura general apunta a una ligera ventaja portuguesa, pero sin imaginar una goleada.

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La Inteligencia Artificial espera una victoria de Portugal sobre Croacia. (GETTY IMAGES)

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Portugal sobre Croacia

Mejor momento reciente del lado portugués: Portugal llega invicto en sus últimos cinco partidos, con tres triunfos y dos empates, mientras Croacia alternó buenas victorias con dos derrotas en ese mismo tramo. A eso se suma una señal de profundidad de plantel que remarcó Roberto Martínez: 21 jugadores ya tuvieron minutos en este Mundial, una muestra de rotación y recursos para afrontar una eliminatoria.

Portugal llega invicto en sus últimos cinco partidos, con tres triunfos y dos empates, mientras Croacia alternó buenas victorias con dos derrotas en ese mismo tramo. A eso se suma una señal de profundidad de plantel que remarcó Roberto Martínez: 21 jugadores ya tuvieron minutos en este Mundial, una muestra de rotación y recursos para afrontar una eliminatoria. Portugal mostró un poderío ofensivo más alto en el torneo: el mejor ejemplo es el 5-0 sobre Uzbekistán, un partido en el que generó 16 remates, 9 al arco y 1.797 xG. Croacia también llega compitiendo, pero su 2-1 sobre Ghana fue bastante más apretado y con apenas 0.534 xG, una diferencia que sostiene la idea de un equipo peligroso, aunque menos explosivo.

el mejor ejemplo es el 5-0 sobre Uzbekistán, un partido en el que generó 16 remates, 9 al arco y 1.797 xG. Croacia también llega compitiendo, pero su 2-1 sobre Ghana fue bastante más apretado y con apenas 0.534 xG, una diferencia que sostiene la idea de un equipo peligroso, aunque menos explosivo. La proyección ofensiva favorece más al lado luso: el análisis inclina el pronóstico hacia Portugal por el peso de sus nombres de ataque, con Cristiano Ronaldo con una proyección de 0.67 goles. Del otro lado, las amenazas croatas aparecen en un rango más moderado, como Ante Budimir con 0.26 e Ivan Perisic con 0.15, mientras Dominik Livakovic tiene una proyección de 1.8 goles en contra. Martínez, además, habló de ajustar aspectos tácticos tras el 0-0 con Colombia y de necesitar “mucha intensidad defensiva” y “mucha resiliencia” ante Croacia, una combinación que encaja con un triunfo trabajado y no con un partido abierto.

¿Qué dijo la IA sobre Portugal vs. Croacia?

La proyección de la IA consultada por Bolavip apunta a: Portugal 2-1 Croacia.

La lectura es bastante clara: Portugal aparece como ligero favorito, con mejores resultados recientes y más argumentos ofensivos, pero dentro de un partido muy cerrado. En ese clima, también pesa que Martínez aseguró que el vestuario llega “preparado” y “unido” para este choque de eliminación directa.

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Eso no significa que Croacia llegue sin respuesta. El equipo de Dalić ya mostró que sabe competir en este tipo de cruces, viene de dos victorias en sus últimos dos partidos mundialistas y tiene argumentos para incomodar e incluso marcar. Por eso el escenario encaja mejor con un 2-1 que con una diferencia amplia.

En síntesis