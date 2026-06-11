¡Es hoy! ¡Es hoy! Este jueves 11 de junio arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras una espera que se hizo interminable, finalmente llegó el día que los fanáticos en todo el planeta ansiaban vivir. Este mediodía empieza una nueva edición del torneo de selecciones que consagrará al mejor equipo del mundo para los próximos cuatro años.

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En este primer día de actividad, sólo se jugarán dos partidos: los de la jornada 1 del Grupo A. En primer turno, México se medirá ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, y en segundo turno, Corea del Sur se cruzará ante República Checa en el Estadio Akron. Consumados ambos encuentros de hoy, sabremos las posiciones iniciales de esa zona.

En este sentido, para aquellos aficionados que no estarán presentes en cada cancha asistiendo a cada juego, será importante saber cómo serán las respectivas transmisiones. Uno irá por TV abierta y otro no irá por TV abierta en el país, por lo que habrá que estar registrados a un servicio de paga adicional para poder sintonizarlo en México.

El partido México vs. Sudáfrica sí se podrá ver gratis en el territorio mexicano. Al tratarse del juego inaugural, tendrá una cobertura total de todos los canales y señales con los derechos. Por otro lado, Corea del Sur vs. República Checa obligará a pagar para poder seguir con imagen la transmisión del segundo encuentro de la jornada.

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México debuta este jueves en el Mundial 2026 [Foto: Getty]

Canales de TV para ver México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026:

Canal 5 (televisión abierta)

Las Estrellas (televisión abierta)

Nu9ve (televisión abierta)

Azteca 7 (televisión abierta)

TUDN

Plataformas de streaming para ver México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026:

Azteca Deportes Network

Azteca Deportes App

Canal de YouTube de TUDN

Pase Mundial de ViX Premium

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Canales de TV para ver Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026:

El segundo partido de la primera jornada del Grupo A no tendrá transmisión por televisión en el territorio mexicano, a través de ninguno de los canales existentes. Ni las señales abiertas ni las de paga aparecen disponibles en la grilla de TV para el encuentro.

Plataformas de streaming para ver Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026: