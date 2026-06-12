¿Qué partidos del Mundial 2026 van GRATIS por TV abierta HOY viernes 12 de junio en México?

La fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA continúa con más estrenos tras los triunfos de México y Corea del Sur.

El Mundial 2026 sigue adelante este viernes 12 de junio con dos nuevos partidos: Canadá vs. Bosnia y Estados Unidos vs. Paraguay. Luego de las victorias del Tri y Corea del Sur en suelo mexicano, ahora la cita mundialista contará con encuentros en las otras dos sedes de esta cita mundialista.

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Un dato curioso es que los dos partidos del día de la fecha contarán con sus respectivas ceremonias inaugurales. Es decir, habrá tres shows en total contando el que se vivió este jueves en el Estadio Azteca con la presencia de artistas como Shakira, J Balvin y Danny Ocean.

Además, los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar uno de los dos duelos del viernes totalmente gratis por TV abierta en México. Para fortuna de los futboleros, un total de 17 partidos de la fase de grupos podrán sintonizarse por esta vía.

¿Qué partido del Mundial 2026 va por TV abierta HOY 12 de junio?

El partido de la Copa del Mundo 2026 que se transmitirá por TV abierta en México este viernes 12 de junio será el de Estados Unidos vs. Paraguay, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo D.

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Estados Unidos hace su debut en el Mundial 2026 ante Paraguay (Getty Images)

El duelo comenzará a las 19:00 hs (CDMX) en el Estadio Los Ángeles y podrás verlo por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y Las Estrellas. En el primer turno jugarán Canadá vs. Bosnia, pero en México solamente se podrá sintonizar a través de Vix Premium.

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En síntesis

Estados Unidos vs. Paraguay se transmitirá por TV abierta a las 19:00 horas.

se transmitirá por TV abierta a las 19:00 horas. 17 partidos de la fase de grupos se transmitirán gratis por TV abierta.

de la fase de grupos se transmitirán gratis por TV abierta. Canadá vs. Bosnia se transmitirá en México únicamente a través de Vix Premium.