Restan exactamente 279 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY sábado 6 de septiembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 32 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

Letonia vs. Serbia / 07:00 horas

Armenia vs. Portugal / 10:00 horas

Inglaterra vs. Andorra / 10:00 horas

Irlanda vs. Hungría / 12:45 horas

Austria vs. Chipre / 12:45 horas

San Marino vs. Bosnia / 12:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

Nigeria vs. Ruanda / 10:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe):

No hay partidos este sábado.

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

Paraguay empató con Ecuador y se quedó con el último boleto directo de CONMEBOL (Getty Images)

Estados Unidos

México

Canadá

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

