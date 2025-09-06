Restan exactamente 279 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY sábado 6 de septiembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 32 boletos restantes para dar el presente.
Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):
- Letonia vs. Serbia / 07:00 horas
- Armenia vs. Portugal / 10:00 horas
- Inglaterra vs. Andorra / 10:00 horas
- Irlanda vs. Hungría / 12:45 horas
- Austria vs. Chipre / 12:45 horas
- San Marino vs. Bosnia / 12:45 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):
- Nigeria vs. Ruanda / 10:00 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Agenda de partidos en las Eliminatorias CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe):
- No hay partidos este sábado.
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?
Paraguay empató con Ecuador y se quedó con el último boleto directo de CONMEBOL (Getty Images)
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Argentina
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay