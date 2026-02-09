Es tendencia:
¿Por qué no juega Karim Benzema en Shabab Al-Ahli vs. Al-Hilal por la Liga de Campeones Asiática?

El experimentado atacante francés con pasado en Real Madrid marcó un triplete en su estreno con su nuevo equipo por la Saudi Pro League, pero ahora no está ni en el banco de suplentes.

Por Leandro Barraza

Karim Benzema marcó un triplete en su debut con Al-Hilal
© GETTY IMAGESKarim Benzema marcó un triplete en su debut con Al-Hilal

Al-Hilal visita a Shabab Al-Ahli, de Dubai, este lunes por la Jornada 7 del Grupo B de la Liga de Campeones de Asia. El líder de la Saudi Pro League también es domina en su zona en este certamen y buscará un triunfo que lo asiente en lo más alto. Sin embargo, Karim Benzema no sumará minutos.

El francés protagonizó el traspaso de la temporada en Arabia Saudita al dejar Al-Ittihad para pasar a ser la nueva estrella de Al-Hilal, un movimiento que causó el enojo de Cristiano Ronaldo y su negativa de volver a jugar para Al-Nassr.

De hecho, Benzema debutó el jueves pasado ante Al-Okhdood Club y lo hizo con un triplete en la goleada por 6-0. No obstante, a pesar de su magnífica actuación, no fue convocado para el encuentro de este lunes por su entrenador, Simone Inzaghi.

¿Por qué Karim Benzema no fue convocado para el partido de Al-Hilal?

La ausencia de Benzema en la lista de convocados para el encuentro de este lunes por la Liga de Campeones de Asia no responde ni a una lesión ni a una decisión futbolística de Inzaghi.

Karim Benzema es nuevo jugador de Al-Hilal

Karim Benzema es nuevo jugador de Al-Hilal (@Alhilal_EN)

Por el contrario, Benzema no puede jugar con Al-Hilal en fase de grupos porque no figura registrado en la lista de su equipo para esta instancia del certamen. Por eso, habrá que esperar a la fase de eliminación directa, cuando se liberan cupos para anotar a refuerzos que hayan llegado con el torneo ya comenzado.

Mientras Cristiano Ronaldo lleva 17 goles en la Liga de Arabia Saudita, estos tiene Karim Benzema tras su hat-trick

Alineación de Al-Hilal para enfrentar a Shabab Al-Ahli

