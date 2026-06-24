Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde con Escocia por el Mundial 2026

Brasil se enfrenta este miércoles 24 de junio con Escocia por la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Miami y comienza a las 16:00hs (CDMX).
Brasil empató 1-1 con Marruecos y le ganó por 3-0 a Haití, mientras que Escocia derrotó por 1-0 a Haití y perdió 1-0 con Marruecos. La verdeamarelha todavía no aseguró su clasificación y dependerá de lo que suceda en su juego frente a los europeos.
Si Brasil derrota a Escocia este miércoles 24 de junio, el equipo de Carlo Ancelotti asegurará su clasificación a los dieciseisavos de final. La posición final dependerá de si Marruecos vence a Haití y la diferencia de goles entre ambas selecciones considerando que empatarán en puntos y en su partido igualaron entre sí.
Si Brasil empata con Escocia este miércoles 24 de junio, la verdeamarelha avanzará de la Fase de Grupos y dependerá del partido entre Marruecos y Haití para saber la posición final. Si Brasil empata y Marruecos gana, los africanos terminarán primeros.
Si Brasil pierde con Escocia este miércoles 24 de junio, lo más factible es que la canarinha termine tercera de grupo y tendrá que esperar a que se definan los demás grupos para saber si puede clasificar o no como mejor tercero, aunque lo más factible es que con 4 puntos pueda avanzar de ronda.
La tabla de posiciones del Grupo C
En síntesis
- Brasil y Escocia se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Estadio Miami por el Grupo C.
- Brasil asegura su clasificación tanto ganando como empatando.
- Si Brasil pierde, caerá al tercer puesto y dependerá de otros resultados para avanzar de ronda.