Qué pasa si Brasil gana, empata o pierde con Marruecos por la Fase de Grupos del Mundial 2026

Brasil debuta este sábado en el Mundial 2026 frente a Marruecos. Los escenarios que se le pueden presentar al equipo de Carlo Ancelotti.

Brasil y Marruecos se enfrentan este sábado 13 de junio en uno de los grandes partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones del Grupo C se lleva a cabo en el Estadio MetLife, ubicado en Nueva Jersey.

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Muchas grandes figuras se harán presente en el juego tanto del lado de Brasil como en Marruecos. La verdeamarelha es favorita a llevarse el triunfo, pero a nadie le sorprendería si el conjunto africano logra empatar o incluso derrotar a la pentacampeona.

Los escenarios de Brasil ante Marruecos

Si Brasil le gana a Marruecos, el equipo de Carlo Ancelotti se posicionará como líder del Grupo C con 3 puntos. De todos modos, a la canarinha le quedarán dos partidos por disputar en la Fase de Grupos, primero ante Haití y luego frente a Escocia.

Si Brasil empata con Marruecos será un resultado decepcionante para la pentacampeona del mundo. No obstante, y como mencionamos antes, la verdeamarelha todavía tiene que disputar dos juegos.

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Neymar no juega ante Marruecos (Getty Images)

Si Brasil pierde con Marruecos este sábado será un resultado que impacte mundialmente. El equipo de Carlo Ancelotti tendría todo para clasificar a 16vos de final de todos modos, aunque correría riesgo de no poder hacerlo como líder del Grupo C.

Neymar no juega frente a Marruecos porque está atravesando los últimos días de la recuperación por su lesión en la pantorrilla, pero después el entrenador italiano podrá contar con todas sus figuras. Por su parte, el conjunto africano sufrió la baja de Abde Ezzalzouli en la previa a la Copa del Mundo.

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En síntesis