Qué pasa si México gana, empata o pierde

México se juega hoy su clasificación a los Octavos de Final ante Ecuador por lo que los resultados podrían dar o no el pase.

Llegó el día que México estaba esperando y es que desde hace 40 años no ha podido clasificar en una ronda de eliminatorias. Precisamente fue en el Estadio Azteca en 1986 cuando lo logró y ahora será este mismo escenario, el Estadio Ciudad de México donde ante Ecuador tendrán la oportunidad de conseguir su boleto a los Octavos de Final del Mundial 2026.

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El duelo pinta muy parejo, ya que el equipo de Javier Aguirre viene con la fe intacta por llegar con 9 puntos como el líder del grupo, siendo el único anfitrión en lograrlo. Pero el cuadro ecuatoriano venció en su último encuentro a Alemania, una de las potencias en el futbol, puesto que la situación no es tan sencilla como se piensa.

¿Qué pasa si México gana?

Este es el resultado que la Selección Mexicana necesita, ganarle a Ecuador les permitiría conseguir su boleto a la siguiente ronda donde posiblemente se enfrentaría a Inglaterra. La victoria del conjunto Tricolor en este encuentro además significaría la eliminación del cuadro rival y terminarían con la ilusión para ellos.

¿Qué pasa si México empata?

Aunque este resultado podría ser bueno porque aún les da la oportunidad, también podría arrebatarles el pase. Y es que empatar en el marcador durante los 90 minutos, mandaría el encuentro a los tiempos extra, pero si se mantienen así tendrían que definir al que clasifica mediante la tanda de penales, por lo que les complicaría más el boleto a Octavos.

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¿Qué pasa si México pierde?

Sin duda algo así no es lo ideal para el equipo del “Vasco” Aguirre, ya que en caso de perder ante Ecuador, México quedaría eliminado de la competencia en dieciseisavos, mientras que los ecuatorianos serían los que consigan avanza a la siguiente ronda, por lo que este resultado es el menos esperado por el cuadro azteca.

En síntesis