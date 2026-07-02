Qué pasa si Portugal pierde, empata o gana con Croacia por los 16vos de Final del Mundial 2026

Portugal y Croacia se enfrentan en Canadá por los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026. España espera por el ganador del juego.

Luego de la goleada 3-0 de España ante Austria en Los Angeles llega un nuevo partido de estos 16avos de Final del Mundial 2026: Portugal y Croacia se enfrentan HOY jueves 2 de julio, desde las 17:00 horas (CDMX), en el BMO Field de Toronto. Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, históricos compañeros de un ciclo muy ganador del Real Madrid, se enfrentarán en tierras canadienses.

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Encuesta¿Qué país se quedará con la clasificación a Octavos de Final del Mundial 2026? ¿Qué país se quedará con la clasificación a Octavos de Final del Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Qué pasa si Portugal pierde con Croacia en Toronto?

El peor de los escenarios para el elenco luso. Si pierden contra Croacia se despedirán inmediatamente de la Copa del Mundo 2026. Y esto no solo significaría otro sueño frustrado para el público portugués, sino también sería la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo, quien ya tendría 45 años en 2030.

¿Qué pasa si Portugal empata con Croacia en el BMO Field?

Si el juego entre portugueses y croatas termina igualado en tiempo regular, el árbitro noruego Espen Eskås marcará la continuidad del partido en una prórroga con dos periodos de 15 minutos cada uno. Y, en caso de persistir la paridad, el país clasificado se definirá con una tanda de disparos del punto penal.

¿Qué pasa si Portugal le gana a Croacia en el Mundial 2026?

Si los dirigidos por Roberto Martínez salen victoriosos del cruce contra la Croacia de Luka Modrić, la Selección de Portugal avanzará a los Octavos de Final del Mundial 2026. La próxima presentación sería el próximo lunes 6 de julio, ante uno de los países candidatos como es España, en el AT&T Stadium de Dallas.

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Así está el cuadro de la Copa del Mundo 2026

En síntesis