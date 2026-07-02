Los capitanes de Portugal y Croacia se prepararon de manera diferente para la Copa del Mundo. Los detalles

Portugal y Croacia protagonizarán el ‘mata-mata’ más esperado de la semana este jueves, cuando se midan frente a frente por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Producto del formato, solo uno podrá clasificarse y seguir avanzando en la fase eliminatoria de la competencia, mientras que el otro tendrá que volverse a casa.

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Este enfrentamiento contará con un ingrediente melancólico para los fanáticos del futbol: Cristiano Ronaldo o Luka Modric, uno de los dos jugará su último partido en una Copa del Mundo. Las dos leyendas llegan a este torneo en edad avanzada y están disputando su último Mundial. El que pierda hoy se despedirá para siempre del torneo.

Para ponerse a punto a fin de estar en las mejores condiciones para este campeonato, ambos han tomado caminos diferentes y preparaciones distintas en sus carreras. CR7 priorizó lo económico y LM10 antepuso lo deportivo: los dos tuvieron entre un Mundial y otro ofertas para irse a Arabia a ganar dinero, pero solo el ‘Bicho’ dijo que sí.

El salario de Cristiano Ronaldo en Arabia en el Mundial 2026:

El centrodelantero de Portugal milita en el Al-Nassr, donde cobra 208.4 millones de euros por temporada, según da a conocer la plataforma especializada Capology. Se trata de un equivalente a 17.4 millones de euros por mes, 4.3 millones de euros por semana o 578.8 mil euros por día.

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Cristiano engrosó sus arcas en Al-Nassr [Foto: Getty]

El salario de Luka Modric en Italia en el Mundial 2026:

El mediocampista de Croacia juega para el AC Milan, donde percibe 6.5 millones de euros por temporada, tal como ha revelado el mismo sitio focalizado en finanzas. Se trata de un equivalente a 541.7 mil euros por mes, 135.4 mil euros por semana o 18.1 mil euros por día.

Luka buscó mantenerse competitivo en Milan [Foto: Getty]

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La diferencia de salarios entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric:

Bajo estas circunstancias, a sus 41 y 40 años respectivamente como llegan al Mundial 2026, el ‘Bicho’ gana ¡32! veces más que su colega, al que enfrentará en Portugal vs. Croacia. ¿Podrá Modric hacer la diferencia deportiva que buscó dentro de la cancha? ¿O Ronaldo hará valer su vigencia más allá de haber dejado Europa?