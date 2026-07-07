Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata

Estas son las opciones que tiene Colombia para clasificar a los Cuartos de Final del Mundial.

Este martes llegó la hora de Colombia para saber si clasificará a los Cuartos de Final. En esta ocasión tendrá enfrente a Suiza, un equipo que sin mucho alarde ha podido estar en estas instancias, por lo que es uno de esos países que puede dar la sorpresa. Ante ello, el equipo cafetero hoy tiene que salir a demostrar su poderío.

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La escuadra de Colombia está a un paso de clasificar a los Cuartos de Final y ahora ya hay un rival que lo esperaría. Argentina ha clasificado a la siguiente ronda y en caso de que los colombianos clasifiquen tendrán que medirse ante los actuales campeones del mundo. De esta manera, el cuadro cafetalero necesita un resultado positivo.

¿Qué pasa si Colombia gana?

El resultado que más le conviene a esta escuadra es principalmente la victoria, vencer al equipo suizo en el tiempo regular será la clave para que puedan conseguir su boleto en los cuartos de final. Un triunfo los pondría además ante uno de los equipos con gran rivalidad en Latinoamérica, por lo que veríamos un Argentina vs Colombia.

¿Qué pasa si Colombia empata?

En caso de que los colombianos empataran aquí la situación aunque es compleja, aún tienen posibilidad de poder clasificar, si durante los 90 minutos y el agregado se mantienen con la igualada se van a tiempos extras; y si siguen así los próximos 30 minutos todo se tendrá que definir en una tanda de penales, lo que pondría en riesgo su clasificación.

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¿Qué pasa si Colombia pierde?

Lo que ningún colombiano quiere es que la escuadra pierda y es que eso significa no sólo caer en los octavos, sino perderse la oportunidad de clasificar a los cuartos de final y despedirse de la Copa del Mundo, evitando así un posible encuentro ante la Albiceleste en la siguiente fase, por lo que es el resultado menos conveniente.

En síntesis