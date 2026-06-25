Desglosamos los escenarios que se le presentan al equipo de Gustavo Alfaro en el juego de esta noche.

La Selección de Paraguay afrontará este jueves uno de los encuentros más trascendentales de su historia, cuando se mida ante Australia por la jornada 3 del Grupo D. La escuadra sudamericana luchará para conseguir su boleto a dieciseisavos de final del Mundial 2026, y aquí te contamos qué le hace falta para lograrlo.

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En principio, hay que mencionar que la ‘Albirroja’ se ubica en el 3° lugar de la zona, con 3 puntos de seis disputados y una diferencia de gol de -2. El conjunto de Gustavo Alfaro suma una derrota (1-4 ante Estados Unidos) y un triunfo (1-0 ante Turquía) en sus primeras dos actuaciones en el torneo.

Del otro lado, los ‘Socceroos’ se colocan en el 2° puesto de la zona, también con 3 unidades de seis en juego, pero con una diferencia de gol de 0. El equipo de Tony Popovic cosechó una victoria (2-0 ante Turquía) y una caída (0-2 ante Estados Unidos) en sus primeros dos juegos en el certamen.

En este panorama, vale aclarar que Estados Unidos y Turquía ya no tienen nada que ver: los norteamericanos ya aseguraron liderato y los europeos, eliminados. Paraguay y Australia juegan el único duelo importante del Grupo D en esta tercera jornada, con el pasaje a los 16avos de final del Mundial 2026 en disputa.

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Enciso y Alfaro se ponen al hombro la fé de un país [Foto: Getty]

¿Qué pasa si Paraguay pierde ante Australia por el Mundial 2026?

En caso de una derrota ante los oceánicos, Paraguay no quedará aún eliminada pero sí comprometerá sus posibilidades de clasificar a dieciseisavos de final de la Copa. Ya no dependerá de sí mismo para avanzar sino de otros resultados, y de que al terminar esta fecha finalice entre 1° y 8° en la tabla de mejores terceros de los grupos.

¿Qué pasa si Paraguay empata ante Australia por el Mundial 2026?

Si termina en tablas contra los ‘Socceroos’, Paraguay aún no clasificará pero sí quedará bien posicionado en la tabla de mejores terceros de esta fase de grupos del torneo. Alcanzaría así la línea de los cuatro puntos, y tendrá que esperar a ver si los demás terceros lo superan o no entre los primeros ocho puestos iniciales del listado.

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¿Qué pasa si Paraguay gana ante Australia por el Mundial 2026?

De lograr una victoria esta noche, Paraguay clasificará automáticamente a 16avos de final de esta Copa del Mundo y cumplirá el objetivo inicial del certamen. De este modo, pasaría en la tabla del Grupo D a su rival de turno y finalizaría en el 2° puesto, por detrás de Estados Unidos. Así, no tendría que aguardar otros resultados ajenos.

Bajo estas circunstancias, perder pondría a Paraguay con un pie afuera de la competencia, empatar lo pondría con un pie adentro, y ganar directamente lo mete en dieciseisavos. El equipo de Gustavo Alfaro se aferra a cazar otra utopía imposible, después del golpe que había significado la goleada en contra en el debut. ¿Será una fiesta esta noche?

Las tablas de posiciones EN VIVO a la espera de Paraguay vs. Australia: