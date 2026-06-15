Quién es Adham Makhadmeh, el árbitro de España vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

España y Cabo Verde se enfrentan este lunes en el Estadio Atlanta. El recorrido completo y detalles del árbitro del partido.

España y Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio de 2026 en Atlanta, en un cruce de fase de grupos del Mundial 2026 que también tiene un foco claro más allá del balón: la FIFA designó como árbitro central al jordano Adham Makhadmeh.

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No llega por casualidad. Su nombre aparece en un partido con peso por una razón concreta: cuenta ya con un amplio recorrido internacional, una final de la Champions League de la AFC en su historial y el respaldo de haber pasado por torneos grandes antes de dar ahora el salto a su primer Mundial absoluto.

La trayectoria internacional de Adham Makhadmeh antes del Mundial 2026

Adham Makhadmeh es un árbitro jordano de 39 años, originario de Irbid, que llega al España vs. Cabo Verde con una carrera internacional construida desde hace más de una década. Ese recorrido empezó en 2013, cuando debutó a nivel internacional en un amistoso entre Catar y Líbano.

Un año después comenzó a arbitrar en la Champions League de la AFC, la máxima vitrina de clubes en Asia. Ahí fue forjando una credencial fuerte, paso a paso, hasta meterse en el radar para partidos de mayor exigencia.

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Adham Makhadmeh debuta en un Mundial (Getty Images)

Ahora le toca un partido distinto y mucho más expuesto: el duelo entre España y Cabo Verde de este lunes 15 de junio de 2026 en el Estadio Atlanta por la fase de grupos del Mundial 2026. La designación lo pone en uno de los escenarios más expuestos del torneo.

Los antecedentes que explican la designación de Adham Makhadmeh para el debut de España

El antecedente más fuerte de su carrera llegó en 2017, cuando dirigió la final de ida de la Champions League de la AFC entre Al-Hilal y Urawa Red Diamonds, disputada en el Estadio Rey Fahd de Riad. Ese tipo de partidos no suele quedar en manos de un improvisado, y por eso esa designación sigue siendo una de las mejores credenciales para entender por qué hoy vuelve a quedar bajo los reflectores.

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A eso se suma su paso por torneos de peso como la Copa Asia, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial Sub-20 de Polonia. Makhadmeh ya pasó por escenarios internacionales de alta exigencia.

El cruce entre España y Cabo Verde será su primera experiencia en un Mundial absoluto. Además, ya tuvo un antecedente olímpico con una selección española en Tokio, un detalle que suma contexto, aunque la verdadera lectura pasa por otro lado: la FIFA le entrega un partido importante a un juez que ya pasó varias pruebas fuertes.

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La terna arbitral completa para el partido de hoy

Árbitro principal: Adham Makhadmeh (Jordania)

Adham Makhadmeh (Jordania) Asistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordania)

Mohammad Alkalaf (Jordania) Asistente 2: Ahmad Alroalle (Jordania)

Ahmad Alroalle (Jordania) VAR: Joseph Dickerson (Estados Unidos)

Lo que debes saber del cruce por el Grupo H

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 Horario en México: 10:00 horas

10:00 horas Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Competencia: Copa Mundial de la FIFA

Copa Mundial de la FIFA Fase: Fase de grupos

Fase de grupos Grupo: H

H Transmisión en México: ViX México

ViX México Árbitro: Adham Makhadmeh

Adham Makhadmeh Contexto: Se juega hoy, marca el debut de ambos en el grupo y también será el primer partido mundialista de Cabo Verde

En síntesis

Adham Makhadmeh será el árbitro principal de España vs. Cabo Verde en el Mundial 2026 .

será el árbitro principal de en el . El jordano de 39 años llega con experiencia internacional y con una final de la AFC Champions League Elite en su historial.

llega con experiencia internacional y con una en su historial. Este encuentro representará su estreno en un Mundial absoluto.