Quién es Antonio Nusa: perfil, estadísticas, presente y rol en la Noruega del Mundial 2026

Conoce todos los detalles de una las joyas de la Copa del Mundo que promete verlo brillar.

Antonio Nusa llega al Mundial 2026 como uno de los atacantes jóvenes más interesantes de Noruega. Ya instalado en el RB Leipzig y con actuaciones destacadas en la selección mayor, su nombre aparece entre los que pueden aportar desequilibrio al equipo desde el arranque del torneo.

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Antonio Nusa se metió de lleno en la conversación previa al Mundial 2026 por una razón simple: ya no es solo una promesa. El futbolista del RB Leipzig fue incluido en la convocatoria oficial de Noruega publicada el 21 de mayo de 2026 y aterriza en la Copa del Mundo con rodaje en la élite europea y números que lo respaldan con la selección.

Antes del debut noruego ante Irak el 17 de junio, Nusa fue titular en el 3-1 sobre Suecia el 1 de junio, jugó 64 minutos y marcó un gol. Después sumó 53 minutos en el 1-1 frente a Marruecos, una señal clara de que llega con ritmo competitivo y con espacio para tener peso en el frente de ataque.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Antonio Nusa?

Nombre completo: Antonio Eromonsele Nordby Nusa.

Antonio Eromonsele Nordby Nusa. Club actual: RB Leipzig.

RB Leipzig. Generación: 2005.

2005. Selección: convocado por Noruega para el Mundial 2026.

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Antonio Nusa es un futbolista de la generación 2005 que ya aparece instalado en la élite europea. Su presencia en la lista final de Noruega para la Copa del Mundo terminó de empujar su perfil hacia un público mucho más amplio.

Nusa ya dejó de ser un jugador de nicho y llega al torneo como una de las piezas jóvenes que más expectativa generan en el ataque noruego.

Estadísticas y presente en RB Leipzig

Partidos en Bundesliga 2025: 31.

31. Titularidades: 24.

24. Minutos: 2027.

2027. Goles: 4.

4. Asistencias: 3.

3. Tiros: 62.

62. Remates al arco: 21.

21. Registro total con RB Leipzig: 10 goles en 71 apariciones en todas las competiciones.

Nusa llegó al RB Leipzig en 2024 después de su paso por el Club Brugge, un movimiento que marcó su salto definitivo a una liga top. En la Bundesliga 2025 tuvo una participación importante: jugó 31 partidos, fue titular 24 veces y superó los 2000 minutos, números que lo muestran como un atacante ya metido en la rotación principal del club.

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Antonio Nusa busca ser una de las jóvenes revelaciones del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

Su cierre de temporada también lo encontró con actividad constante antes del Mundial. Sumó 28 minutos en la derrota 4-1 ante el Freiburg el 16 de mayo de 2026, 12 minutos en el 2-1 sobre el St. Pauli el 9 de mayo, 45 minutos en la caída 4-1 frente al Bayer Leverkusen el 2 de mayo y vio acción en el 3-1 contra el Union Berlin el 24 de abril. Llega al torneo con ritmo reciente y con presencia sostenida en un contexto de máxima exigencia.

El camino de Antonio Nusa con Noruega

Convocatoria al Mundial 2026: oficializada el 21 de mayo de 2026.

oficializada el 21 de mayo de 2026. Partidos con la selección mayor: 24.

24. Goles con Noruega: 8.

8. Debut mundialista de Noruega: ante Irak, el 17 de junio.

ante Irak, el 17 de junio. Eliminatorias UEFA 2025: 6 partidos, 6 titularidades, 472 minutos y 2 goles.

6 partidos, 6 titularidades, 472 minutos y 2 goles. UEFA Nations League 2024: 6 partidos, 3 goles y 1 asistencia.

6 partidos, 3 goles y 1 asistencia. Recorrido juvenil: pasó por Noruega Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-20 y Sub-21.

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Nusa ya tiene un vínculo consolidado con la selección absoluta. La propia convocatoria oficial de Noruega para el Mundial lo acredita con 24 partidos y 8 goles, números de peso para un atacante tan joven y una señal de que su lugar en el equipo no responde solo al potencial.

Además, su recorrido con la camiseta nacional no empezó de golpe en la mayor. Antes de afianzarse arriba, pasó por todas las categorías juveniles desde la Sub-16 hasta la Sub-21, un trayecto que ayuda a entender por qué hoy aparece como una pieza natural dentro de la estructura noruega.

Marcó en su debut absoluto ante Jordania en septiembre de 2023. Ese estreno no solo lo puso en el mapa de la selección mayor: también lo convirtió en el goleador más joven de Noruega en 63 años.

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¿Qué rol puede tener en la Noruega del Mundial 2026?

Nusa se perfila como uno de los nombres jóvenes a seguir en el ataque de Noruega. No hace falta encasillarlo: puede aparecer como atacante, moverse por banda y ofrecer ese uno contra uno que rompe partidos. Su perfil encaja mejor como una variante ofensiva desequilibrante que como un delantero fijo de área.

Fue titular en el 3-1 sobre Suecia el 1 de junio, convirtió un gol y jugó 64 minutos; luego sumó 53 minutos en el 1-1 ante Marruecos el 7 de junio. Llega al Mundial con buenas actuaciones a nivel internacional, y ahí está uno de los puntos más interesantes de su perfil: sus números recientes con Noruega han sido incluso más llamativos que su rendimiento reciente en liga.

Por eso su rol puede ser importante aunque no cargue todavía con la etiqueta de figura total. Nusa ofrece profundidad, cambio de ritmo y capacidad para lastimar desde distintos sectores del frente de ataque. En una selección que necesita impacto arriba, luce como una pieza clave para agitar partidos y también como una variante útil si el plan pide atacar espacios.

Cotización, contrato y situación de mercado

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Club al que pertenece actualmente: RB Leipzig.

RB Leipzig. Salto de carrera más reciente: llegó al club alemán en 2024 tras su etapa en el Club Brugge.

Por ahora, ese es el marco más seguro para leer su situación de mercado. El paso al RB Leipzig en 2024 fue el movimiento que terminó de convertirlo de promesa en futbolista con presencia estable en una de las ligas más fuertes de Europa.

Hoy pertenece al club alemán y afronta el Mundial 2026 con su nombre en crecimiento.

En síntesis

Antonio Nusa fue incluido en la convocatoria oficial de Noruega publicada el 21 de mayo de 2026 .

fue incluido en la convocatoria oficial de Noruega publicada el . El delantero pertenece al RB Leipzig , club donde registra 10 goles en 71 partidos jugados.

, club donde registra 10 goles en 71 partidos jugados. Noruega debutará frente a Irak el 17 de junio en el Mundial 2026.