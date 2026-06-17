Quién es Clément Turpin, el árbitro que dirige Inglaterra vs. Croacia en el Mundial 2026

Inglaterra y Croacia inician su camino en la Copa del Mundo 2026 bajo la supervisión de un árbitro de élite.

La Copa del Mundo 2026 sigue su marcha con un partido de peso en el Grupo L, y el nombre que acapara los reflectores en el arbitraje es el de Clément Turpin. Fue designado por FIFA como juez principal para el choque entre Inglaterra y Croacia que se desarrolla HOY miércoles 17 de junio en Arlington, Texas.

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Su aparición en este encuentro confirma el tipo de escenarios en los que suele desenvolverse. Los dirigidos por Thomas Tuchel y Zlatko Dalić saben que, aunque sea el debut para ambos países, es un partido en el que puede empezar a definirse el liderazgo de la zona, entendiendo la importancia de las selecciones.

La experiencia internacional que respalda a Clément Turpin

Clément Turpin dirigió la Final de Champions del 2022: Real Madrid 1-0 Liverpool (Getty Images)

Clément Turpin llega a este compromiso con recorrido de élite. Dirigió la final de la UEFA Champions League 2022 y también la de la Europa League 2021, dos credenciales de peso que lo colocan desde hace tiempo en una posición importante dentro del reconocido arbitraje del futbol de Europa.

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Además, esta será su tercera Copa del Mundo, después de las ediciones de 2018 y 2022. Ese recorrido explica por qué la FIFA vuelve a confiar en él para una cita de esta magnitud. El partido entre Inglaterra y Croacia será su primer encuentro en esta edición 2026, pero se espera que tenga más apariciones conforme vayan avanzando las fase de esta competencia internacional.

La terna arbitral de Inglaterra vs. Croacia en el Mundial 2026

Árbitro principal : Clément Turpin (FRA)

: Clément Turpin (FRA) Asistente 1 : Nicolas Danos (FRA)

: Nicolas Danos (FRA) Asistente 2 : Benjamin Pages (FRA)

: Benjamin Pages (FRA) Cuarta oficial : Katia Itzel García (MEX)

: Katia Itzel García (MEX) VAR: Jerome Brisard (FRA)

Lo que debes saber de Inglaterra vs. Croacia en el Mundial 2026

Partido : Inglaterra vs. Croacia

: Inglaterra vs. Croacia Competencia : Copa del Mundo de la FIFA 2026

: Copa del Mundo de la FIFA 2026 Fase : Jornada 1 del Grupo L

: Jornada 1 del Grupo L Día : miércoles 17 de junio de 2026

: miércoles 17 de junio de 2026 Hora: 14:00 horas del centro de México

14:00 horas del centro de México Estadio : AT&T Stadium, Arlington

: AT&T Stadium, Arlington TV y streaming : Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Las Estrellas, TUDN, TUDN En Vivo y ViX México

: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Las Estrellas, TUDN, TUDN En Vivo y ViX México Árbitro: Clément Turpin

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En síntesis