Quién es el árbitro de Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026

Conoce todo sobre el colegiado que impartirá justicia en el choque entre los Lusos y La Roja en Dallas.

Los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 continúan este lunes con el atractivo duelo entre Portugal y España. El partido se disputará en el Estadio Dallas desde las 13:00 hs (CDMX) y el árbitro designado para impartir justicia fue Anthony Taylor, un juez con amplia trayectoria. A continuación, conoce más en profundidad al silbante británico.

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Perfil de Anthony Taylor, árbitro de Portugal vs. España

Anthony Taylor es uno de los árbitros más experimentados de Europa y una figura muy reconocida dentro de la Premier League. Conocido por pertenecer a la “escuela inglesa” de arbitraje, suele intentar darle continuidad y ritmo al juego, evitando sancionar contactos menores, aunque esto a menudo le ha costado fuertes críticas a nivel internacional.

Nació un 20 de octubre de 1978 en Wythenshawe, Manchester, Inglaterra (47 años). Su debut como juez en la Premier League se dio en 2010 y es árbitro FIFA desde 2013. Fue parte de los colegiados de Qatar 2022 y el partido entre Portugal y España será su tercera aparición en el Mundial 2026.

Anthony Taylor dirigió más de un partido en el Mundial 2026 (Getty Images)

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En su curriculum destacan algunas finales internacionales como la de la UEFA Europa League 2023 o la del Mundial de Clubes de la FIFA 2023. Además, en la Euro 2020 fue aclamado mundialmente por su rápida reacción cuando el mediocampista danés Christian Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido contra Finlandia.

Decisiones polémicas de Anthony Taylor a lo largo de su carrera

La mano de Cucurella (Eurocopa 2024): En los cuartos de final entre España y Alemania, Taylor desató la furia de todo el país anfitrión al no cobrar penal tras un claro bloqueo con la mano del defensor español Marc Cucurella dentro del área. El VAR tampoco intervino. El revuelo fue tan masivo en Alemania que más de 32.000 personas firmaron una petición exigiendo una sanción para el árbitro. Meses después, un informe oficial de la UEFA reconoció que la decisión fue errónea y debió haberse sancionado la pena máxima.

La Final de la Europa League (2023): Un partido sumamente luchado entre Sevilla y Roma que terminó con victoria española por penales. Taylor mostró un récord de 13 tarjetas amarillas. Tras el encuentro, el entrenador de la Roma, José Mourinho, lo esperó en el estacionamiento del estadio para insultarlo a los gritos. Al día siguiente, Taylor y su familia vivieron un momento muy tenso al ser acosados y agredidos por ultras de la Roma en el aeropuerto de Budapest.

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La Final de la Nations League (2021): Dirigió la final entre España y Francia. En los minutos finales, validó un gol de Kylian Mbappé que parecía en claro fuera de juego. Taylor, respaldado por el VAR, interpretó que el defensa español Eric García había intentado jugar el balón, lo que por reglamento “habilitaba” a Mbappé. La jugada causó tanta indignación que la UEFA terminó modificando la interpretación de esa regla poco después.

Todos los árbitros de Portugal vs. España

Árbitro principal : Anthony Taylor (Inglaterra)

: Anthony Taylor (Inglaterra) Asistente 1 : Gary Beswick (Inglaterra)

: Gary Beswick (Inglaterra) Asistente 2 : Adam Nunn (Inglaterra)

: Adam Nunn (Inglaterra) Cuarto árbitro : Felix Zwayer (Alemania)

: Felix Zwayer (Alemania) Asistente de reserva : Robert Kempter (Alemania)

: Robert Kempter (Alemania) VAR : Bastian Dankert (Alemania)

: Bastian Dankert (Alemania) AVAR : Antonio García (Uruguay)

: Antonio García (Uruguay) SVAR: Marco Di Bello (Italia)

En síntesis

Anthony Taylor arbitrará el juego de Portugal contra España en el Mundial 2026.

arbitrará el juego de Portugal contra España en el Mundial 2026. Árbitro FIFA desde 2013 , el inglés debutó en la Premier League en 2010.

, el inglés debutó en la Premier League en 2010. 13 tarjetas amarillas mostró en la final de la UEFA Europa League 2023.