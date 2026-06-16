¿Quién es el jugador más conocido de Irak? Todo sobre Aymen Hussein, el héroe de la clasificación al Mundial 2026

Repasa esta historia que ha pasado por todo hasta llegar a consagrarse en una Copa del Mundo.

A sus 30 años, Aymen Hussein llega al foco internacional como el delantero que quedó marcado por el regreso de Irak a una Copa del Mundo tras 40 años de espera. Hussein se metió de lleno en la conversación del Mundial 2026 por un momento puntual y enorme: el segundo gol de Irak en el 2-1 sobre Bolivia en Monterrey, resultado que selló el boleto de su selección a la próxima Copa del Mundo. Para un país que no jugaba el torneo desde 1986, su nombre pasó de ser importante a directamente histórico.

Publicidad

El centrodelantero iraquí llega a ese escenario con un buen presente en el Al-Karma y con registros goleadores que explican su peso en selección. No es un actor secundario en este equipo: es una de las referencias ofensivas más claras de Irak en el camino hacia una cita que será apenas la segunda de su historia.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es y cuántos años tiene Aymen Hussein?

Fecha de nacimiento: 22 de marzo de 1996.

22 de marzo de 1996. Edad actual: 30 años.

30 años. Lugar de nacimiento: Al-Safra, Kirkuk.

Al-Safra, Kirkuk. Nacionalidad: iraquí.

iraquí. Posición: centrodelantero.

Aymen Hussein nació en Al-Safra, en Kirkuk, y hoy es una pieza clave para Irak. Su aporte en el regreso de la selección iraquí al Mundial 2026 también lo puso en el radar de muchos aficionados fuera de Asia.

Estadísticas y presente en Al-Karma

Publicidad

Club actual: Al-Karma.

Al-Karma. Llegó al club: 31 de julio de 2025.

31 de julio de 2025. Posición: centrodelantero.

centrodelantero. Copa Asiática de la AFC 2024: 5 goles en 3 partidos.

5 goles en 3 partidos. Torneo Olímpico de Futbol Masculino 2024: 2 goles en 3 partidos.

2 goles en 3 partidos. UAE Pro League 2022: 10 partidos y 1 gol.

Su presente profesional está ligado al Al-Karma, club al que se incorporó a mediados de 2025. Antes del repechaje mundialista, además, recuperó nivel competitivo en la liga iraquí, una señal que luego se trasladó a la selección en el momento más exigente del calendario.

El camino de Aymen Hussein con Irak rumbo al Mundial 2026

Aymen Hussein quedó ligado al boleto de Irak al Mundial 2026 por el segundo gol en la victoria 2-1 sobre Bolivia en Monterrey, México, durante la final del repechaje mundialista del 31 de marzo. Ese tanto no solo resolvió un partido clave: también terminó una espera de cuatro décadas para una selección que no volvía a una Copa del Mundo desde su única participación en 1986.

Publicidad

Aymen Hussein carga con los goles que puede convertir Irak en el Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

La ruta reciente de Irak también tuvo resultados importantes en eliminatorias. El equipo venció 1-0 a Jordania el 10 de junio de 2025, luego empató 1-1 ante Emiratos Árabes Unidos el 13 de noviembre de 2025 y más tarde se impuso 2-1 frente a Emiratos Árabes Unidos el 18 de noviembre de 2025. En esa secuencia, Hussein se sostuvo como uno de los nombres más representativos del frente ofensivo.

En sus registros disponibles con la selección dentro de las Eliminatorias de la AFC, aparecen dos líneas goleadoras que conviene leer por separado: 4 goles en 5 partidos y 4 goles en 8 partidos. Son números que muestran su respuesta en el área cuando Irak necesitó gol.

Publicidad

¿Qué rol tiene en el esquema de Irak para el Mundial 2026?

Dentro del equipo de Graham Arnold, Aymen Hussein aparece como la referencia ofensiva y el delantero llamado a resolver cerca del arco. Su función está muy asociada a lo más valioso de un nueve de selección: ocupar el área, aprovechar las oportunidades y dar el último toque en partidos cerrados.

Los aficionados iraquíes depositan buena parte de su confianza en esa capacidad para definir partidos. En una selección que afrontará apenas su segunda participación mundialista, Hussein llega como un pilar del ataque y como uno de los futbolistas que mejor representan la ilusión de competir a otro nivel en 2026.

¿Cuál es la cotización y la situación contractual de Aymen Hussein?

Club actual: Al-Karma.

Al-Karma. Agente: ENV SPORTS.

ENV SPORTS. Fecha de llegada: 31 de julio de 2025.

31 de julio de 2025. Situación contractual: no hay una fecha de vencimiento publicada.

Por el momento, su situación profesional se sostiene en esos datos básicos. No hay una cifra oficial publicada sobre su salario, cláusula o valor de mercado con el mismo nivel de certeza.

Publicidad

La vida personal de Aymen Hussein

La vida de Aymen Hussein está profundamente marcada por la tragedia familiar extrema debido a la dura violencia que azotó a su país natal durante años. En pleno desarrollo de la guerra de Irak, el grupo terrorista Al Qaeda asesinó brutalmente a su padre, quien se desempeñaba con honor como oficial del ejército local. Por si fuera poco, tiempo después su hermano fue secuestrado por una célula extremista y se mantiene desaparecido hasta el día de hoy, una doble pérdida que forjó su personalidad dentro y fuera de las canchas.

Esas dolorosas raíces volvieron a golpearlo con mucha fuerza en el plano personal cuando el delantero arribó a los Estados Unidos para la disputa de este torneo. El propio futbolista relató públicamente que fue demorado por las autoridades aduaneras de la frontera e interrogado bajo sospecha de terrorismo en las oficinas del aeropuerto. Se trató de un incómodo, tenso y extenso episodio derivado de forma exclusiva de sus trágicos antecedentes familiares, de su pasaporte y de su lugar de origen.

En síntesis

El delantero Aymen Hussein tiene 30 años y juega para el club Al-Karma .

tiene 30 años y juega para el club . Aymen Hussein anotó el gol que selló la clasificación de Irak al Mundial 2026.

anotó el gol que selló la clasificación de al Mundial 2026. La selección de Irak jugará su segundo Mundial tras vencer 2-1 a Bolivia.