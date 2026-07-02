Quién es Espen Eskas, el árbitro de Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026

Conoce toda la información sobre el encargado de impartir justicia en un duelo trascendental de la Copa del Mundo.

Este jueves se enfrentan Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encargado de impartir justicia en el campo de juego para este compromiso es Espen Eskas. A continuación, repasamos los detalles más importantes de su carrera profesional en el arbitraje.

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Todo sobre Espen Eskas, árbitro de Portugal vs. Croacia

El juez principal nació en Oslo, Noruega, y tiene 38 años de edad. Comenzó su trayectoria en la Eliteserien, la máxima categoría de su país, en el año 2015, y recibió la credencial internacional de la FIFA en 2017. Registra un estilo de arbitraje moderno, caracterizado por su buen despliegue físico, la fluidez que le otorga al juego y un firme manejo disciplinario ante las protestas.

En la actual Copa del Mundo, el colegiado escandinavo ya acumula rodaje como la máxima autoridad sobre el césped. Su desempeño en la fase de grupos concluyó con buenas calificaciones, consolidándose como uno de los árbitros europeos más confiables para la FIFA de cara a las instancias de eliminación directa, donde el margen de error es mínimo.

Espen Eskas ya tuvo acción en la fase de grupos del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

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A lo largo de su carrera sumó compromisos de relevancia internacional en diferentes competencias de élite. El réferi noruego dirigió la final del Mundial Sub-17 en 2023 y ha tenido una participación regular en las fases decisivas de la UEFA Champions League y la Nations League. Su crecimiento sostenido en Europa lo llevó a ser considerado para los torneos de mayores más importantes del planeta.

Árbitros de Portugal vs. Croacia

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Espen Eskas (Noruega) Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega)

Jan Erik Engan (Noruega) Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega)

Isaak Bashevkin (Noruega) 4to árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Abongile Tom (Sudáfrica) 5to árbitro: Zakhele Siwela (Sudáfrica)

Zakhele Siwela (Sudáfrica) VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

Jarred Gillett (Inglaterra) AVAR: Dennis Higler (Países Bajos)

Dennis Higler (Países Bajos) SVAR: Marco Di Bello (Italia)

En síntesis

Perfil del árbitro principal: Espen Eskås , réferi noruego de 38 años nacido en Oslo, será el encargado de dirigir las acciones en el decisivo choque de dieciseisavos de final en Toronto. Cuenta con gafete internacional FIFA desde 2017 y posee un estilo de juego fluido con fuerte rigor disciplinario.

, réferi noruego de 38 años nacido en Oslo, será el encargado de dirigir las acciones en el decisivo choque de dieciseisavos de final en Toronto. Cuenta con gafete internacional FIFA desde 2017 y posee un estilo de juego fluido con fuerte rigor disciplinario. Trayectoria de élite: En su historial internacional destaca la conducción de la final del Mundial Sub-17 en 2023, así como apariciones regulares en las rondas de eliminación de la UEFA Champions League (incluyendo cruces de octavos de final en 2024 y 2025) y la UEFA Nations League.

En su historial internacional destaca la conducción de la final del Mundial Sub-17 en 2023, así como apariciones regulares en las rondas de eliminación de la UEFA Champions League (incluyendo cruces de octavos de final en 2024 y 2025) y la UEFA Nations League. Cuerpo arbitral escandinavo: El colegiado estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Jan Erik Engan e Isaak Bashevkin como asistentes, mientras que el sudafricano Abongile Tom completará la terna como cuarto árbitro.