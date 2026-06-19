Estados Unidos vs. Australia, por la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, contará con la presencia de un árbitro debutante en este tipo de torneos.

El Estados Unidos vs. Australia ya tiene al hombre del silbato designado para uno de los partidos más exigentes de esta fase de grupos en el Mundial 2026. Felix Zwayer fue el elegido para impartir justicia en el encuentro de este viernes 19 de junio de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Lumen Field de Seattle. Se miden los dos equipos que empezaron en lo más alto de su sector, con el país anfitrión como líder, con 3 puntos tras el 4-1 sobre Paraguay, y los oceánicos segundos, con las mismas unidades, después del 2-0 ante Turquía.

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El debut mundialista que pone a Felix Zwayer en el foco

La designación de Felix Zwayer marca un paso importante en su carrera. Los reportes especializados señalan que este Estados Unidos vs. Australia marcará su debut mundialista como árbitro central, en un duelo que puede empezar a definir el rumbo del Grupo D, aunque estemos transitando la segunda jornada.

La trayectoria internacional del alemán Felix Zwayer

Felix Zwayer es un árbitro alemán, radicado en Berlín y de 45 años que porta el gafete de la FIFA desde 2012. Tiene una experiencia acumulada y cuenta con el respaldo del ente madre del futbol desde hace más de una década. Tiene habitual protagonismo en la Bundesliga y cuenta con apariciones en la Champions League, siendo igualmente su máximo hito individual haber arbitrado la Final de UEFA Europa League 2025 (Tottenham 1-0 Manchester United).

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El colegiado, que fuera de sus funciones deportivas se desarrolla como agente inmobiliario, cuenta con las siguientes estadísticas respaldadas por Transfermarkt:

Tarjetas amarillas: Promedio de 4.5 por partido.

Promedio de 4.5 por partido. Tarjetas rojas: Promedio de 0.15 por partido.

Promedio de 0.15 por partido. Penales pitados: señala uno cada 2.5 a 3 partidos.

Terna arbitral de Estados Unidos vs. Australia

Árbitro principal: Felix Zwayer (Alemania)

Asistente 1: Robert Kempter (Alemania)

Asistente 2: Christian Dietz (Alemania)

Cuarta árbitra: Katia Itzel García (México)

Quinta árbitra: Sandra Ramírez (México)

VAR: Bastian Dankert (Alemania)

AVAR: Hamza El Fariq (Marruecos)

SVAR: Bram Van Driesscher (Bélgica)

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En síntesis