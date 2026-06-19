¿Dónde y en qué estadio juegan Estados Unidos vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026?

Conoce todo sobre la sede que albergará el segundo partido de uno de los anfitriones que busca continuar con la fiesta en casa.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 pone cara a cara a Estados Unidos y Australia, en un duelo clave que puede empezar a definir el rumbo de su sector. Ambas selecciones forman parte del Grupo D, una zona sumamente pareja que les exige sumar a como dé lugar si quieren sellar su pasaporte a la siguiente ronda del certamen.

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Para los dos países es un choque con obligaciones importantes. El conjunto norteamericano llega con la presión extra de hacer respetar su condición de local ante su gente, mientras que los Socceroos saltan a la cancha con la clara intención de aguarle la fiesta al anfitrión y demostrar que están para pelearle de igual a igual a cualquiera.

Este atractivo compromiso se va a disputar en el imponente Seattle Stadium, nombre oficial que recibe el famoso Lumen Field durante la realización del torneo de la FIFA. Ubicado en el corazón de Seattle, Washington, el recinto cuenta con una capacidad aproximada de 69.000 espectadores totalmente listos para armar una verdadera caldera en las tribunas.

Historia y partidos en el Mundial 2026 del Seattle Stadium

Inaugurado originalmente en 2002 tras una fuerte inversión para modernizar la zona deportiva de la ciudad, el estadio es mundialmente famoso por ser el hogar de los Seattle Seahawks de la NFL y del Seattle Sounders de la MLS. Su diseño arquitectónico es único en Norteamérica, destacando por sus dos enormes tribunas laterales techadas y una acústica tan impresionante que ha llegado a romper récords mundiales de ruido en eventos deportivos.

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El Seattle Stadium luce listo para un nuevo partido del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

Para este campeonato del 2026, las autoridades de la FIFA eligieron este escenario del noroeste del país como una de las sedes principales de la costa oeste. El recinto tiene programada una agenda importante de encuentros a lo largo de la competencia, asegurando la visita de miles de fanáticos de distintas partes del mundo.

El calendario fijado para esta cancha contempla un total de seis partidos del certamen. El cronograma incluye cuatro duelos de la fase de grupos (con este choque entre estadounidenses y australianos como uno de los platos fuertes), un partido eliminatorio correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final, y otro cruce de máxima tensión en la instancia de octavos de final pautado para los primeros días de julio.

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En síntesis