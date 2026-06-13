Quién es Jesús Valenzuela, el árbitro de Australia vs. Turquía por el Mundial 2026

El juez venezolano será el árbitro del duelo entre los Socceroos y las Estrellas Crecientes por la competencia internacional.

Australia y Turquía se enfrentan este sábado 13 de junio en un cruce de la fase de grupos del Mundial 2026. Para este partido en el BC Place Vancouver, la FIFA designó como árbitro central al venezolano Jesús Valenzuela, un silbante que llega con un respaldo serio y un posible hito para su país en juego.

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Su presencia importa porque será su debut en esta edición de la Copa del Mundo y también la oportunidad de convertirse en el primer árbitro venezolano en participar en dos Mundiales absolutos consecutivos.

La trayectoria internacional de Jesús Valenzuela antes del Mundial 2026

Antes de codearse con la élite, Jesús Noel Valenzuela Sáez, nacido el 24 de noviembre de 1983 en Acarigua, forjó su camino en el arbitraje profesional dentro de la Primera División de Venezuela. Allí debutó en la temporada 2011-2012, antes de dar el salto a la lista de la FIFA en 2013.

Ese recorrido explica de inmediato por qué hoy aparece en la máxima justa mundialista. Valenzuela llega a este cruce del Grupo D con experiencia en escenarios grandes: pitó dos partidos en Qatar 2022, sumó tres en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también tuvo presencia en las Copas América de 2019, 2021 y 2024.

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Además, su currículum internacional no se limita a selecciones mayores. También trabajó en los Mundiales Sub-20 de 2015 y 2019, a lo que se suma un tránsito constante por torneos de máxima exigencia en Sudamérica, con apariciones en la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y las eliminatorias de la Conmebol. Ya tiene recorrido en este tipo de presión.

Los antecedentes que explican la designación de Jesús Valenzuela para Australia vs. Turquía

Su nombramiento para el Australia vs. Turquía en el Grupo D del Mundial 2026 se sostiene en credenciales recientes de mucho peso. En 2021, la IFFHS lo reconoció como el mejor árbitro de la Conmebol, una distinción que no suele caer en nombres circunstanciales.

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A eso se suma un historial reciente con partidos de alto calibre. Valenzuela estuvo en una semifinal de la Copa América 2021, pitó el partido inaugural de la Copa América 2024 y más tarde dirigió la final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024 entre Pachuca y Real Madrid.

Ese tipo de designaciones explican la decisión de la FIFA: lo ponen en un juego de fase de grupos porque ya respondió en escenarios de alta tensión y porque su perfil se sostiene en la continuidad.

El colegiado arbitra duelo de alto calibre en las competencias sudamericanas. [Foto: Getty Images]

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El dato histórico que vuelve especial su presencia en este partido

Hay un ángulo que vuelve esta designación todavía más importante. Jesús Valenzuela está ante su segundo Mundial consecutivo y, al concretar su participación en esta edición, se convertirá en el primer árbitro venezolano en pitar en dos Copas del Mundo absolutas seguidas.

De hecho, su estreno en el torneo será justamente como juez central del Australia vs. Turquía, en la primera jornada del Grupo D. El dato también dimensiona su figura dentro del arbitraje venezolano.

Para la FIFA, confirma que sigue siendo un juez confiable. Para Venezuela, representa una marca inédita en la historia de sus árbitros en la Copa del Mundo.

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La terna arbitral completa para el partido de hoy

Árbitro principal: Jesús Valenzuela Sáez

Jesús Valenzuela Sáez Asistente 1: Jorge Urrego

Jorge Urrego Asistente 2: Tulio Moreno

Tulio Moreno Cuarto oficial: Kevin Ortega Pimentel

Kevin Ortega Pimentel VAR: Tatiana Guzmán

El juez también fue parte del Mundial de Clubes 2025. [Foto: Getty Images]

Lo que debes saber del cruce por el Grupo D

Partido: Australia vs. Turquía

Australia vs. Turquía Fecha: sábado 13 de junio de 2026

sábado 13 de junio de 2026 Horario en México: 22:00 horas

22:00 horas Sede: BC Place Vancouver , en Vancouver, Canadá

, en Competencia: Mundial 2026

Fase: Fase de grupos

Grupo: Grupo D

Transmisión en México: ViX

Contexto: Turquía aparece en el segundo lugar del grupo y Australia en el tercero, ambos con 0 puntos, mientras Estados Unidos ya suma 3 tras su primer partido.

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En síntesis