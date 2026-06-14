Quién es Katia Itzel García, la cuarta árbitra de Países Bajos vs. Japón en el Mundial 2026

La mexicana Katia Itzel García formará parte del equipo arbitral en el encuentro entre Países Bajos y Japón por el Mundial 2026. Conocé quién es, su trayectoria y cómo llegó al plano internacional.

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo 14 de junio de 2026 en su estreno en la fase de grupos del Mundial 2026. Para ese partido en el AT&T Stadium de Arlington, la designada como cuarta árbitra será la mexicana Katia Itzel García.

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Katia Itzel estará en Países Bajos vs. Japón (Getty Images)

Su presencia pesa hoy por una razón evidente: será la primera mexicana en integrar una terna arbitral de un Mundial varonil absoluto. Además, no se trata de una aparición improvisada. Katia Itzel García llega con gafete FIFA desde 2019 y con un recorrido que ya incluye la final del Mundial Sub-17 Femenil de India 2022, el Mundial Femenino de 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Por eso su designación tiene lógica.

La trayectoria internacional de Katia Itzel García antes del Mundial 2026

El partido entre Países Bajos y Japón marcará el debut de Katia Itzel García en esta Copa del Mundo, ahora como cuarta árbitra en el cruce del Grupo F. Pero la lectura de fondo va más allá del cargo puntual: es la única mexicana entre las dos mujeres elegidas por la FIFA como árbitras centrales para el torneo, y su sola presencia ya la coloca en un sitio histórico para el arbitraje nacional.

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No es casualidad. Katia Itzel recibió el gafete FIFA en 2019 y desde entonces fue encadenando escenarios cada vez más pesados. La credencial más fuerte de ese tramo fue la final del Mundial Sub-17 Femenil de India 2022, una designación que suele quedar reservada para perfiles con respaldo técnico y confianza plena.

Además, su currículum reciente también suma el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024. Ese recorrido explica por qué la FIFA la eligió para un torneo de esta magnitud. Llegar al Mundial 2026 es el paso natural de una árbitra que ya venía acumulando credenciales fuertes.

Los antecedentes que explican la designación de Katia Itzel García para el partido del Grupo F

En abril de 2026, Katia Itzel García fue incluida entre los 52 árbitros elegibles como jueces centrales para el Mundial. Dentro de esa lista, apenas ella y la estadounidense Tori Penso aparecen como mujeres. Ese dato refleja el tamaño de su nombramiento y el nivel de confianza que la FIFA depositó en su perfil.

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De hecho, su nombre ya venía empujando barreras en México. El 9 de marzo de 2024 fue designada como árbitra central del duelo Pachuca vs. Querétaro en la Liga MX varonil, un antecedente presentado como un hito para el arbitraje femenino del país. Eso también cuenta cuando se evalúa a una silbante para un escenario mundialista: experiencia, exposición y manejo de contextos de alta exigencia.

La propia Katia resumió parte de ese reto con una frase que sigue pegando fuerte: “No se nos juzga solo como árbitras. También se nos juzga por ser mujeres”. Por este motivo, su aparición en Países Bajos vs. Japón no solo tiene lectura profesional. También funciona como una señal de representación en un gremio donde abrirse espacio nunca fue sencillo.

El camino de Katia Itzel García desde el futbol hasta la élite arbitral

Antes del silbato, estuvo el balón. Katia Itzel García estudió Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM, pero su vínculo con el juego venía de mucho antes: jugó futbol durante 14 años después de empezar a los 12 en Andrea’s Soccer, un club de la Ciudad de México para niñas y mujeres.

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En 2015 entendió que sus opciones de convertirse en futbolista profesional eran mínimas y decidió buscar otra puerta para seguir dentro del futbol. Ahí apareció una figura clave: Verónica Brito, quien la orientó hacia la escuela de arbitraje de la FMF. Un año después, en 2016, Katia ingresó formalmente a ese camino.

La frase que mejor resume ese cruce entre vocación y formación académica es suya: “La política nunca le ganó al futbol”. Su recorrido lo explica. Su carrera no se construyó desde un escritorio, sino desde una relación larga con la cancha y con la lectura del juego.

Cuando llegó al arbitraje profesional, las mujeres representaban menos del tres por ciento del gremio en México. Entonces eran apenas unas 30. Hoy, el arbitraje femenino profesional en el país supera las 100 integrantes. Ese contexto vuelve todavía más relevante su ascenso: no solo logró abrirse paso, también terminó convertida en una referencia de una generación que encontró más espacio después.

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La terna arbitral completa para el partido de hoy

Árbitro principal: Ismail Elfath

Ismail Elfath Asistente 1: Corey Parker

Corey Parker Asistente 2: Kyle Atkins

Kyle Atkins Cuarta árbitra: Katia Itzel García

Katia Itzel García Árbitra asistente de reserva: Sandra Ramírez

Sandra Ramírez VAR: Armando Villarreal

Lo que debes saber del cruce por el Grupo F

Partido: Países Bajos vs. Japón

Países Bajos vs. Japón Fecha: domingo 14 de junio de 2026

domingo 14 de junio de 2026 Horario en México: 14:00 horas

14:00 horas Sede: AT&T Stadium de Arlington

AT&T Stadium de Arlington Competencia: Copa Mundial de la FIFA

Copa Mundial de la FIFA Fase: Fase de grupos

Fase de grupos Grupo: Grupo F

Grupo F Transmisión en México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Las Estrellas, TUDN, TUDN En Vivo y ViX

Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Las Estrellas, TUDN, TUDN En Vivo y ViX Contexto: El juego abre la actividad de ambos en un grupo que también integran Suecia y Túnez, con la tabla todavía en cero puntos para todos.

En síntesis

Katia Itzel García será la cuarta árbitra de Países Bajos vs. Japón en el Mundial 2026 .

será la de en el . Llega con un perfil internacional respaldado por su gafete FIFA desde 2019 , la final del Mundial Sub-17 Femenil 2022 , el Mundial Femenino 2023 y París 2024 .

, la , el y . Su aparición en este partido también tiene peso histórico para el arbitraje mexicano, al tratarse de una presencia pionera en un Mundial varonil absoluto.