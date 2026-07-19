Este domingo es una fecha especial en el futbol ya que se disputa la Final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. Este duelo pudo darse anteriormente en la Finalissima, pero no se concretó. Es por ello que ahora los aficionados del balompié esperan ver a estas dos potencias en el terreno de juego, por lo que será una gran fiesta.

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No sólo será el partido, sino que habrá un espectáculo de medio tiempo y uno previo que llamará la atención. Es por ello que en esta ocasión tan importante, los himnos nacionales serán interpretados por artistas de los países que jugarán por levantar el título. De esta manera, ya se dio conocer a la artista que entonará el Himno de Argentina.

¿Quién entonará el Himno de Argentina en la final del Mundial?

La escuadra Albiceleste interpretará su himno en compañía de la cantante María Becerra, quien se hará presente en el MetLife Stadium de New Jersey. La elegida tenía un evento importante este sábado 18 de julio en el Festival Bigsound en Pontevedra, pero adelantó su show dos horas y media para poder estar en la Final del Mundial.

La también cantautora tenía competencia para poder entonar el himno, ya que entre los nombres que sonaron estaban el de Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro, pero al final fue ella quien tendrá esta oportunidad. Y es que hay que mencionar que Mariana Espósito hizo la interpretación en Qatar 2022.

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¿Quién es María Becerra?

En 2015 comenzó a crear contenido de entretenimiento en su canal de YouTube. Con ello pudo ganar varios premios y protagonizar una obra de teatro. De ahí, empezó su faceta como cantante en 2019 tras el lanzamiento de su EP debut 222, donde su tema “Dime cómo hago” debutó en el listado Argentina Hot 100 de Billboard.

En síntesis