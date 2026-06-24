Quién es Ramon Abatti, árbitro del Suiza vs. Canadá por el Mundial 2026

El brasileño Ramón Abatti fue designado por la FIFA para impartir justicia en el duelo entre Suiza y Canadá por la tercera fecha del Grupo B del Mundial 2026. Con experiencia en torneos internacionales y una destacada trayectoria en Sudamérica, tendrá la responsabilidad de dirigir un partido clave en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

A partir de las 13:00 hs de la Ciudad de México, Canadá y Suiza se enfrentarán en el BC Place Stadium de Vancouver por la tercera y última fecha del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro será determinante para definir las posiciones finales de la zona, ya que ambos seleccionados llegan con chances de terminar en la cima y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

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Para este compromiso, la FIFA designó al brasileño Ramón Abatti como árbitro principal. El juez sudamericano ya tuvo acción en esta Copa del Mundo durante la primera jornada, cuando impartió justicia en el empate 1 a 1 entre Bélgica y Egipto. Ahora tendrá la responsabilidad de conducir uno de los encuentros más importantes del día, con mucho en juego para ambos equipos.

Ramón Abatti en el Mundial 2026 (Getty Images)

Nacido el 18 de septiembre de 1989 en Araranguá, estado de Santa Catarina, Abatti fue construyendo su carrera dentro del arbitraje brasileño hasta convertirse en uno de los nombres con mayor proyección de la región. Comenzó a dirigir en competencias organizadas por la federación catarinense en 2012 y, tras varios años de crecimiento, dio el salto a los torneos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en 2020.

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Su evolución fue rápida y, apenas un año después, ingresó a los listados internacionales de la CONMEBOL y la FIFA, lo que le permitió empezar a dirigir encuentros de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Eliminatorias Sudamericana.

A sus 36 años, el brasileño ya acumula experiencia en algunos de los torneos más importantes del planeta. Además de haber sido designado para el Mundial 2026, también dirigió encuentros de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el Mundial Sub-20, el Mundial de Clubes y las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Su perfil se caracteriza por mantener una línea disciplinaria firme, aunque sin perder protagonismo dentro de los partidos. Durante la temporada 2025/26 arbitró 29 encuentros oficiales en distintas competencias, mostrando 129 tarjetas amarillas, tres rojas directas y sancionando ocho penales.

El cuerpo arbitral de Canadá vs. Suiza por el Mundial 2026

Árbitro principal: Ramón Abatti (Brasil)

Árbitro asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Árbitro asistente 2: Rafael Alves (Brasil)

Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Quinto árbitro: Michael Orué (Perú)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

AVAR: Antonio García (Uruguay)

SVAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

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