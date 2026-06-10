Quién es Wilton Sampaio, el árbitro brasilero que arbitra el debut de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026

Conoce al elegido de impartir justicia en el estreno de uno de los anfitriones en la cita más esperada.

La Copa del Mundo ya está aquí y la Selección de México afina los últimos detalles para su esperado debut frente a Sudáfrica. Sin embargo, en un partido de semejante presión, el hombre del silbato siempre se lleva todas las miradas. El encargado de impartir justicia en este estreno mundialista será el brasilero Wilton Sampaio, un juez con un recorrido larguísimo en el fútbol de élite y que ya sabe perfectamente lo que es estar en el ojo de la tormenta.

Publicidad

Nacido el 28 de diciembre de 1981 en el estado de Goiás, Brasil, Sampaio es un árbitro de 44 años con categoría internacional de la FIFA desde 2013. Su estilo en la cancha es bien conocido en el continente sudamericano: es un juez de perfil autoritario, estricto con el reglamento y que no le tiembla el pulso para mostrar tarjetas si el partido se le va de las manos. Aunque está sumamente calificado para citas de alta tensión por su enorme experiencia en la Copa Libertadores y las Eliminatorias de la Conmebol, su nombre siempre genera debate por su tendencia a cortar mucho el juego.

Los 4 partidos que dirigió Sampaio en el Mundial de Qatar 2022

El árbitro brasilero no es ningún improvisado en la máxima fiesta del fútbol. De hecho, viene de tener un protagonismo enorme en la última edición del torneo, donde la FIFA le dio la confianza para conducir un total de cuatro encuentros determinantes.

Wilton Sampaio tuvo un Mundial 2022 que terminó en escándalo en Qatar. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Su debut en tierras asiáticas ocurrió en la fase de grupos, donde estuvo a cargo de la victoria de Países Bajos por 2-0 sobre Senegal. Tras una buena actuación, la organización le otorgó el picante cruce entre Polonia y Arabia Saudí, un duelo que los europeos ganaron por 2-0. Su camino continuó en las rondas de eliminación directa; Sampaio impartió justicia en los octavos de final, en el triunfo de Países Bajos 3-1 ante Estados Unidos. Su gran nivel en esos tres primeros juegos le permitió recibir el premio mayor: dirigir en los cuartos de final.

La gran polémica de su carrera en competencias de élite

Fue justamente en ese cuarto partido de Qatar 2022 donde Wilton Sampaio quedó marcado por una controversia gigante que recorrió el planeta entero. El brasilero fue el encargado de dirigir el choque de potencias entre Inglaterra y Francia, un duelo que terminó con victoria francesa por 2-1 pero que desató la furia total del seleccionado británico.

Los jugadores ingleses explotaron contra el sudamericano por un supuesto penal no cobrado sobre Harry Kane en la primera mitad y por no sancionar una falta previa en el primer gol de Francia. La crítica fue tan feroz que el defensor Harry Maguire lo destrozó públicamente tras la eliminación y calificó su arbitraje como “realmente malo”. Esa noche, Sampaio pasó de ser uno de los candidatos firmes para dirigir la final a quedar bajo la lupa del mundo entero.

Publicidad

Ahora, con el debut de México en el horizonte, Sampaio tiene una nueva oportunidad de demostrar por qué se mantiene en la cima del arbitraje continental. El Tri deberá tener extremo cuidado con los reclamos y el juego brusco, porque el brasilero es de gatillo fácil con las amonestaciones cuando siente que pierde el control del espectáculo.

En síntesis