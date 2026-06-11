El experimentado delantero mexicano juega con una protección en su cabeza para afrontar los partidos que disputa.

Arrancó la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y la Selección Mexicana se estrena contra Sudáfrica. En el Estadio Banorte, en su casa y ante su gente, buscará la victoria para iniciar con el pie derecho en el certamen internacional.

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Sin embargo, para muchos seguidores del torneo generó sorpresa la protección que lució en su cabeza el delantero Raúl Jiménez. Y esto viene tras una lesión de hace algunos años donde su carrera se vio frenada por una dura lesión. Fue durante un partido contra el Arsenal en noviembre de 2020. El defensa del Arsenal, David Luiz, chocó involuntariamente con Jiménez dejando inconsciente al atacante mexicano.

Este choque derivó en una fractura de cráneo y necesitó oxígeno de camino al hospital para sobrevivir. La temporada del mexicano terminó allí y regresó para la siguiente temporada usando un protector de cabeza y comenzó con lentitud, marcando su primer gol a finales de septiembre.

Raúl Jiménez sufrió una dura lesión en 2020. [Foto: Getty Images]

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Tras el cotejo, el goleador publicó un mensaje de celebración en ‘X’, ex Twitter: “Este gol no lo celebro solo yo, lo celebran mi familia, todos mis compañeros, los médicos, los fisioterapeutas y todas las personas que siempre me han apoyado y nunca dudaron de que volvería más fuerte. Este es el camino, y hay que seguir trabajando para conseguir más“.

Y continuó: “[Tuve] una fractura de cráneo, el hueso se rompió y hubo una pequeña hemorragia intracerebral. Estaba empujando mi cerebro hacia adentro, por eso la cirugía tuvo que ser rápida. Los médicos hicieron un trabajo excelente“.

Raúl Jiménez dejó Fulham y volvió a Wolverhampton

Recientemente, tras finalizar el último curso con el cuadro de Londres, el delantero de 35 años volvió a los Wolves, que bajaron de categoría en este curso que acaba de finalizar y disputará la siguiente en la Championship, la Segunda División de Inglaterra.

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En síntesis