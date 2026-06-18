Por qué México no juega en el Estadio Azteca contra Corea del Sur en el Mundial 2026

Está todo listo para que la Selección Mexicana tenga una nueva presentación en el Mundial 2026. Este jueves, el equipo dirigido por Javier Aguirre se enfrenta a Corea del Sur con la misión de obtener una victoria capaz de permitirle clasificar de manera definitiva a los 16avos de final. En ese sentido, se espera un aforo completo en una sede que no será el Estadio Azteca, tal como sucedió en el estreno de la competencia.

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Tras lo que fue el debut ante Sudáfrica con victoria por 2-0, México busca dejar en el camino a la selección asiática. Los surcoreanos también vienen de ganar en el estreno, por lo que se trata de un compromiso definitivo. Sin embargo, para todos aquellos que esperaban que se repita el escenario imponente de la primera jornada, no será así y la acción de esta noche se muda a Guadalajara.

El Estadio Akron de Guadalajara espera por México

Por una cuestión puramente organizativa y decisión de FIFA de cómo realizar la distribución de partidos, México será local en el Estadio Akron de Guadalajara, por lo que una nueva ciudad tendrá la posibilidad de disfrutar de la Selección nacional. En ese contexto, un total de 45.664 espectadores estarán presentes en la gran cita del Tri.

El Estadio Akron recibirá la segunda presentación de México en el Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

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En caso de que México gane, llegará a la línea de los seis puntos y se asegurará su participación en los 16avos de final de la Copa del Mundo. Un empate o una derrota no complicaría demasiado las aspiraciones, pero sí las va a posponer hasta el último compromiso del Grupo A ante República Checa. Para el cierre de la primera fase, la Selección regresa al Estadio Azteca.

México juega con los resultados puestos. Sabe que si termina primero, tiene garantizados los juegos de 16avos y octavos de final en el Estadio Ciudad de México. En caso de que culmine su zona segundo o tercero, deberá mudarse hacia Estados Unidos para continuar con el sueño de llegar lejos en la Copa del Mundo de Norteamérica.

En síntesis

La Selección Mexicana se enfrenta a Corea del Sur este jueves en el Mundial 2026.

se enfrenta a Corea del Sur este jueves en el Mundial 2026. El entrenador Javier Aguirre busca clasificar a México de forma definitiva a los dieciseisavos.

busca clasificar a México de forma definitiva a los dieciseisavos. El partido se disputará en el Estadio Akron con 45.664 espectadores presentes.