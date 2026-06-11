Reglas de tarjetas amarillas y suspensión de jugadores en el Mundial 2026

El reglamento disciplinario para el Mundial 2026 introduce modificaciones fundamentales en la gestión de las amonestaciones. Aunque se mantiene la sanción de un partido por acumular dos tarjetas amarillas en juegos distintos, la FIFA ha establecido un sistema de doble amnistía que elimina estos registros al concluir la fase de grupos y tras los cuartos de final, asegurando la presencia de las figuras en las semifinales.

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¿Cómo funciona la suspensión por tarjetas en 2026?

En el torneo que albergarán Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, la normativa base indica que dos amarillas en encuentros separados conllevan una suspensión automática. La gran diferencia para esta edición radica en los puntos de corte diseñados para limpiar el historial disciplinario de los futbolistas.

Este ajuste responde al paso de 32 a 48 selecciones, lo que aumenta el calendario de 64 a 104 partidos e incluye una fase previa adicional: los dieciseisavos de final. Bajo la gestión de Pierluigi Collina en el estamento arbitral, la FIFA busca evitar que el exceso de partidos derive en una acumulación excesiva de bajas para las instancias definitivas.

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El nuevo sistema de amnistía doble

La normativa estipula dos momentos clave en los que el contador de tarjetas vuelve a cero. La primera limpieza ocurre tras la fase de grupos, permitiendo que los clasificados inicien los dieciseisavos sin cargas previas. De este modo, si un jugador acumuló dos amarillas en los tres primeros juegos, la sanción no se traslada a la fase eliminatoria.

La segunda amnistía se aplica después de los cuartos de final. Esto garantiza que ningún futbolista sea baja en semifinales por arrastrar amonestaciones de rondas anteriores, protegiendo la calidad del espectáculo en el cierre del torneo. No obstante, si un jugador es expulsado por roja directa o doble amarilla en semifinales, sí se perderá la gran final.

Reglas de acumulación por fases

Pese a las limpiezas programadas, el castigo por acumulación sigue vigente dentro de cada periodo. Un jugador que reciba dos amarillas durante la fase de grupos será suspendido para el siguiente encuentro. Este mismo criterio se aplica de forma estricta en los dieciseisavos, octavos y cuartos de final: alcanzar la segunda tarjeta dentro de estas fases implica una sanción inmediata para el duelo posterior.

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La ventaja del nuevo sistema es que dichas sanciones ya no son “arrastrables” a largo plazo. A diferencia de mundiales pasados, donde el riesgo de perderse partidos clave por tarjetas tempranas era muy alto, el reglamento actual resetea los antecedentes en momentos estratégicos.

Evolución del arbitraje y del VAR para el Mundial

Además de la gestión de tarjetas, la FIFA y la IFAB ratificaron en Vancouver, Canadá (abril de 2026), nuevas directrices para mejorar el juego. El VAR ahora podrá intervenir en expulsiones por segunda amarilla ante errores manifiestos. Asimismo, se penalizará con expulsión directa a quienes abandonen el campo como protesta o realicen gestos antideportivos, como cubrirse la boca durante disputas con rivales.