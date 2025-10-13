Este lunes fue un día sorpresivo con la nueva selección que clasificó al Mundial 2026, el conjunto africano de Cabo Verde es uno de los equipos que ya es parte de la Copa del Mundo a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que todavía hay equipos que aún podrían clasificar y una de estas selecciones podría ser San Marino, el peor equipo de la FIFA.

Debido al formato que manejan ahora para llegar y completar los 48 países hay algunas situaciones polémicas que podrían hacer que hasta San Marino sea uno de los invitados a esta justa deportiva. Y es que en esta ocasión, esta escuadra podría ser clasificado en caso de perder y no sólo eso, sino que además esta derrota tendría que ser por goleada.

¿Por qué San Marino puede ir al Mundial 2026?

De acuerdo con los 12 grupos que están en competencia en Europa los líderes de cada uno de estos obtienen su boleto. Ahora bien, los segundos de grupo se irán a una fase de repechaje con cuatro conjuntos que se obtienen de la Nations League (son las selecciones campeonas que no terminaron entre los dos primeros de la clasificación); y es precisamente esta la que ayudaría a San Marino.

La escuadra es el último en su grupo sin sumar puntos, sólo con un gol a favor, pero 32 en contra. De ahí vienen Austria (15 puntos), Bosnia y Herzegovina (13 puntos), y Rumania (10 puntos). San Marino ganó la zona D1 de la Nations League, los bosnios quedaron en último del A3, estando arriba en el ranking del campeonato.

¿Qué necesita San Marino?

Con esto, San Marino necesita perder por goleada ante Rumania para que estos últimos clasifiquen como mejores segundos y así ellos ocupar el sitio por Nations League en el repechaje. De ahí se vienen una serie de partidos que tendrían que definir su pase, aunque eso ya sería menos probable, lo que llama la atención es que un resultado así pudiera aún darle vida.