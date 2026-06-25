¿Si Ecuador gana clasifica a 16avos de final? Qué resultado necesita ante Alemania para continuar en el Mundial 2026

La selección de Ecuador afronta una jornada crucial en sus aspiraciones de mantenerse con vida dentro del Mundial 2026. Este viernes, en simultáneo a las 14:00 horas de la Ciudad de México, el conjunto sudamericano se mide ante Alemania mientras Costa de Marfil y Curazao disputan el otro encuentro del Grupo E. El panorama de la Tri en la tabla de posiciones obliga al plantel a buscar un marcador ideal para no armar las valijas de forma anticipada.

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El equipo dirigido por Sebastián Beccacece arrastra un panorama complejo producto de sus presentaciones previas en el certamen. En el debut de la zona, Ecuador sufrió una dura derrota por 1-0 frente a Costa de Marfil y posteriormente cosechó un pálido empate 0-0 ante Curazao. Estos resultados lo ubican momentáneamente en el tercer escalón del grupo con apenas un punto y una diferencia de gol de menos uno, una situación incómoda de cara a la definición.

Ecuador obligado a vencer a Alemania

Para acceder a la instancia de los 16avos de final de la Copa del Mundo, la Tri cuenta con una única opción matemática sobre la mesa: necesita ganar sí o sí. Una victoria frente a los europeos le permitiría alcanzar las cuatro unidades y, a partir de ahí, deberá esperar el desenlace del otro partido para saber si ingresa de forma directa como escolta del grupo o si avanza como uno de los ocho mejores terceros del torneo.

La tarea no asoma para nada sencilla en los papeles debido a la postura que adoptará el rival. A pesar de tener su pasaporte sellado a la siguiente ronda con puntaje perfecto, el cuerpo técnico de Alemania decidió poner a todos sus jugadores titulares en el once inicial para asegurar de sobra el liderazgo. De este modo, Ecuador busca una actuación perfecta para romper los pronósticos y extender su estadía en la cita.

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En síntesis