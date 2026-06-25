Quién es Tori Penso, la árbitra mujer de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

Conoce al detalle a la encargada de impartir justicia en el duelo que define la suerte de los sudamericanos en la Copa del Mundo.

Este jueves se enfrentan Ecuador y Alemania por la última jornada del Grupo E en el Mundial 2026. La encargada de impartir justicia en el campo de juego para este compromiso es Tori Penso. A continuación, repasamos los detalles más importantes de su carrera profesional en el arbitraje.

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Todo sobre Tori Penso, árbitra de Ecuador vs. Alemania

La jueza principal nació en Stuart, Florida, Estados Unidos, y tiene 39 años de edad. Comenzó su trayectoria en las ligas profesionales de su país en el año 2015 dentro de la categoría femenina. Registra un estilo de arbitraje firme, basado en el diálogo constante con los futbolistas y un estricto control disciplinario del juego.

En la actual Copa del Mundo, acumula participación como la máxima autoridad sobre el césped. Estuvo presente en el partido entre República Checa y Sudáfrica por la segunda jornada de la gran cita. Su desempeño en aquel debut concluyó sin acciones polémicas ni errores de gravedad que alteraran el resultado final que terminó 1-1.

Tori Penso ya dirigió en la segunda jornada del Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

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A lo largo de su carrera sumó compromisos de relevancia internacional en diferentes confederaciones. Dirigió la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 entre España e Inglaterra, lo que significó su mayor logro profesional. Se transformó en la primera persona de su país en arbitrar una final del mundo de mayores.

Fuera de las canchas de fútbol, la colegiada cuenta con una profesión universitaria activa. Se graduó en la carrera de marketing digital y trabaja de forma independiente en ese sector comercial. Además, dicta clases como profesora en la Universidad del Sur de Florida durante sus tiempos libres.

Árbitros de Ecuador vs. Alemania

Árbitro principal: Tori Penso (Estados Unidos)

Tori Penso (Estados Unidos) Árbitro asistente 1: Brooke Mayo (Estados Unidos)

Brooke Mayo (Estados Unidos) Árbitro asistente 2: Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)

Kathryn Nesbitt (Estados Unidos) Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda) Quinto árbitro: Isaac Trevis (Nueva Zelanda)

Isaac Trevis (Nueva Zelanda) VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos)

Joe Dickerson (Estados Unidos) AVAR: Fu MIng (China)

Fu MIng (China) SVAR: Khamis Al Marri (Qatar)

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En síntesis