Egipto se enfrenta con Argentina este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro decisivo inicia a partir de las 10:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Atlanta.
El equipo liderado por Mohamed Salah llegó a esta instancia después de eliminar a Australia en la tanda de penales por los dieciseisavos de final. Pero un duelo contra Argentina, todavía la actual campeona del mundo, es otra magnitud y Egipto deberá mostrar su mejor versión.
El próximo rival de Egipto en caso de avanzar
En caso de que Egipto elimine a Argentina, entonces el equipo africano jugará los cuartos de final contra el ganador del cruce entre Suiza y Colombia, selecciones que se enfrentan este martes a las 14:00hs (Ciudad de México).
Egipto jugaría el próximo sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa del Mundo y el encuentro está programado para las 19:00hs (Ciudad de México) en el Estadio Kansas City.
Entonces, si Egipto elimina a Argentina este martes, luego tendrá que esperar unas horas para saber su rival (Suiza o Colombia) pero la fecha, el horario y la sede el partido por los cuartos de final ya está definido.
En síntesis
¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026
- El equipo liderado por Mohamed Salah jugaría cuartos de final si elimina a Argentina.
- El partido de cuartos de final se disputará el sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City.
- El rival de Egipto saldrá del ganador del cruce entre Suiza y Colombia.