Egipto busca el batacazo frente a Argentina para clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Egipto se enfrenta con Argentina este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro decisivo inicia a partir de las 10:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Atlanta.

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El equipo liderado por Mohamed Salah llegó a esta instancia después de eliminar a Australia en la tanda de penales por los dieciseisavos de final. Pero un duelo contra Argentina, todavía la actual campeona del mundo, es otra magnitud y Egipto deberá mostrar su mejor versión.

El próximo rival de Egipto en caso de avanzar

En caso de que Egipto elimine a Argentina, entonces el equipo africano jugará los cuartos de final contra el ganador del cruce entre Suiza y Colombia, selecciones que se enfrentan este martes a las 14:00hs (Ciudad de México).

Egipto jugaría el próximo sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa del Mundo y el encuentro está programado para las 19:00hs (Ciudad de México) en el Estadio Kansas City.

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Entonces, si Egipto elimina a Argentina este martes, luego tendrá que esperar unas horas para saber su rival (Suiza o Colombia) pero la fecha, el horario y la sede el partido por los cuartos de final ya está definido.

En síntesis