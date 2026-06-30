¿Dónde y contra quién juega México en Octavos de Final del Mundial 2026 tras vencer a Ecuador?

El Tri ya sabe a qué seleccionado enfrentará en la próxima instancia de la Copa del Mundo.

La Selección de México superó una prueba de fuego este martes en el Estadio Azteca. El Tri venció a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 y clasificó a los octavos de final.

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México llegaba con un leve favoritismo al partido tras haber avanzado como líder del Grupo A y cumplió con creces al dejar afuera a un seleccionado que venía de vencer a Alemania y que cuenta con jugadores de la talla de Moisés Caicedo, Piero Hincapié o Willian Pacho.

Al margen de ello, el Tri supo imponerse con autoridad y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Además, ya conoce quién sería su rival con sede confirmada: el Estadio Azteca (Ciudad de México en el Mundial).

El rival de México en octavos de final

El rival de la Selección Mexicana en los octavos de final será el ganador del cruce entre Inglaterra y RD Congo. Los Tres Leones son los grandes favoritos, pero esta Copa del Mundo ya demostró que no hay nada escrito antes de que se jueguen los partidos.

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Harry Kane y Jude Bellingham celebran un gol de Inglaterra en el Mundial (Getty Images)

Si los dirigidos por el Vasco Aguire superan a Inglaterra en un hipotético choque por los octavos de final, su contrincante en cuartos de final saldría del ganador de la llave entre Brasil y Noruega (duelo confirmado).

En síntesis

Estadio Azteca: México venció a Ecuador este martes.

México venció a Ecuador este martes. Grupo A: La Selección de México clasificó como líder con puntaje perfecto.

La Selección de México clasificó como líder con puntaje perfecto. Inglaterra o RD Congo: próximo rival en octavos.