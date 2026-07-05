Si México le gana a Inglaterra: cuándo, dónde y contra quién juega en cuartos de final del Mundial 2026

Conoce quién será el próximo rival del Tri en caso de dejar en el camino a Inglaterra este domingo.

México busca conseguir algo que jamás vivió en su historia: clasificar a los cuartos de final de un Mundial. Este domingo, el Tri se mide ante Inglaterra por los octavos de final con la misión de continuar estirando el gran presente que atraviesa. El equipo comandado por Javier Aguirre sabe que tiene rival confirmado en casa de avanzar de instancia.

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Fecha, hora y sede del próximo partido de México si le gana a Inglaterra

El ganador del encuentro entre el tri y los Tres Leones se medirá con Noruega. Los nórdicos eliminaron a Brasil con un contundente 2-1 y ahora esperan entre los ocho mejores de la competencia. El encuentro en cuestión se disputará el próximo sábado 11 de julio a las 15:00hs del Centro de México en Miami.

Con un doblete de Erling Haaland y un descuento de Neymar sobre la hora, Noruega avanzó de manera histórica al dejar en el camino a uno de los grandes candidatos a quedarse con el título. México sabe que en caso de vencer a Inglaterra, su compromiso más duro en el Mundial hasta el momento, se medirá con una de las grandes sorpresas de la competencia.

Como nunca antes, el camino luce allanado para México. Con un duelo complicado ante una Inglaterra que no brilla, el hecho de medirse con Noruega merece su respeto, pero no deja de implicar mantener la ilusión intacta de medirse contra un seleccionado que aún no presentó fallas y es inexperta en este tipo de contextos.

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En síntesis