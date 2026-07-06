Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, enaltece a México tras su eliminación del Mundial 2026

Inglaterra derrotó 3-2 a México en el Estadio Azteca y lo dejó fuera del Mundial 2026. Thomas Tuchel, entrenador de los ingleses, aplaudió al Tri.

México dejó hasta la última gota de sudor para conseguir la agónica igualdad, pero quedó eliminado. Inglaterra lo venció 3-2, gracias a un doblete de Jude Bellingham y una anotación, de penal, de Harry Kane, y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026. El Estadio Azteca impuso su grandeza contra un gigante europeo, pero eso no alcanzó para que continúe el sueño del país.

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Los campeones de 1966 no la pasaron bien dentro del campo por la exigencia que los dirigidos por Javier Aguirre les generaron. “Es un equipo fuerte, muy fuerte. Empezaron muy bien. Juegan fluido y tienen muchos cambios de posición. Juegan en los espacios del mediocampo con mucha confianza. Aprovechan eso y después se liberan con velocidad”, analizó Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel quedó impactado con el Coloso de Santa Úrsula (Getty Images)

En la misma conferencia de prensa, el estratega del combinado británico agregó: “Tuvimos que sobrepasar momentos muy difíciles, especialmente en el primer tiempo. Su estadio es asombroso. Casi siento que tengo que disculparme porque están fuera, porque vi la pasión y la emoción de la gente en las calles. Pero estoy muy orgulloso de mi equipo y de lo que acabamos de lograr”.

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¿Qué sigue para Inglaterra en el Mundial 2026?

Con su victoria ante México, Inglaterra continúa con vida en el Mundial 2026. Su próximo partido será el sábado 11 de julio, a las 15:00 horas (CDMX), contra la Noruega de Erling Haaland por los Cuartos de Final. El Hard Rock Stadium de Miami, Florida, será testigo de un partido clave que entre dos europeos.

En síntesis