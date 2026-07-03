El portero de los 'Tiburones Azules' estalló de popularidad en la competencia y esta es su vida.

Cabo Verde pudo llegar más lejos de lo esperado y hacer historia gracias a su compromiso colectivo, pero sobre todo, por la excelsa performance de su portero: Vozinha. El guardameta titular del seleccionado africano se hizo conocido rápidamente durante el Mundial 2026, tomando un impacto increíble e inesperado en las redes sociales.

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En el trancurso de esta edición de la cita mundialista, Vozinha suma dos vallas invictas en tres partidos y solo dos goles en contra recibidos. Pudo mantener el arco en cero ante España, luego recibió dos goles de Uruguay, y finalmente otro arco en cero ante Arabia Saudita. Pronto viene el desafío de que la Argentina Messi tampoco le convierta.

Más allá de sus brillantes presentaciones que le permitieron a su equipo progresar en el Mundial 2026, Vozinha se ha vuelto un personaje viral en el mundo futbolero. Antes de la Copa tenía 50 mil seguidores en Instagram y ahora tiene… ¡17.4 millones! Seguramente, este crecimiento virtual le abrirá nuevas puertas al arquero para hacer ingresos.

Vozinha, antes de salir a enfrentar a Argentina [Foto: Getty]

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Actualmente, fuera de lo que es estrictamente la Selección de Cabo Verde y la Copa del Mundo, Vozinha milita hoy en el GD Chaves, club de la Segunda División de Portugal. A sus 40 años y pese a ser proveniente de otro continente, más allá de no ser una liga top el golero ha conseguido mantenerse compitiendo en Europa y en un país serio.

A lo largo de su carrera, Vozinha ha representado a ocho instituciones diferentes, dos en su tierra natal y luego haciendo el resto de su camino en el extranjero. Jugó en Batuque FC y Mindelense (Cabo Verde), Sambizanga (Angola), Zimbru Chisinau (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), Limassol (Chipre), Trencin (Eslovaquia) y ahora Chaves (Portugal).